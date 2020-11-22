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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8732873387348735>
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:32

  clientage написав:
  vollena71 написав:Прислали уведомление, что с 1.12.20 меняются условия по Голд клубу. И надо оформить депо на 50к для бесплатности. На сайте не нашла, на месяц достаточно, или теперь будет пока есть депозит- есть бесплатный Голд?

а если нема отех 50К, то заберут корону или снимут 20грн?

Обещают снимать 20грн, но разрешают перейти на карту уровнем ниже. Это ж 2 универсалки и 3 КДВ переоформлять
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vollena71
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 19:36

  vollena71 написав:Прислали уведомление, что с 1.12.20 меняются условия по Голд клубу. И надо оформить депо на 50к для бесплатности. На сайте не нашла, на месяц достаточно, или теперь будет пока есть депозит- есть бесплатный Голд?

Это куда прислали? Мне ничего не приходило.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 21:31

  clientage написав:
  vollena71 написав:Прислали уведомление, что с 1.12.20 меняются условия по Голд клубу. И надо оформить депо на 50к для бесплатности. На сайте не нашла, на месяц достаточно, или теперь будет пока есть депозит- есть бесплатный Голд?

а если нема отех 50К, то заберут корону или снимут 20грн?


Корону оставят, а вот 20 отожмут походу.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 21:50

  Ferlakur написав:
  vollena71 написав:Прислали уведомление, что с 1.12.20 меняются условия по Голд клубу. И надо оформить депо на 50к для бесплатности. На сайте не нашла, на месяц достаточно, или теперь будет пока есть депозит- есть бесплатный Голд?

Это куда прислали? Мне ничего не приходило.

Может опять какой-то развод манагеров, чтобы выполнить планы? (Конец месяца скоро)
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 22:08

Re: Приватбанк

  Вкладчик1234 написав:Может опять какой-то развод манагеров, чтобы выполнить планы? (Конец месяца скоро)

В таком случае этот "развод" может иметь и обратный эффект - я как прочитал данную "новость" - оперативно закрыл 2 уни и 2 кдв, которые были голдами - остались (пока) интернетка и баксовая КДВ (для обмена ветхих :)), которые совсем ни разу не голды. В общем по моей учетке итог "развода" = "минус 4 карты" - завтра еще посмотрю, что там у дочки надо закрыть :twisted:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 22:12

  Flamingo написав:
  Вкладчик1234 написав:Может опять какой-то развод манагеров, чтобы выполнить планы? (Конец месяца скоро)

В таком случае этот "развод" может иметь и обратный эффект - я как прочитал данную "новость" - оперативно закрыл 2 уни и 2 кдв, которые были голдами - остались (пока) интернетка и баксовая КДВ (для обмена ветхих :)), которые совсем ни разу не голды. В общем по моей учетке итог "развода" = "минус 4 карты" - завтра еще посмотрю, что там у дочки надо закрыть :twisted:

Є сумніви, що вийти з цього "клубу" так само просто, як туди зайти.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 22:17

  Flamingo написав:
  Вкладчик1234 написав:Может опять какой-то развод манагеров, чтобы выполнить планы? (Конец месяца скоро)

В таком случае этот "развод" может иметь и обратный эффект - я как прочитал данную "новость" - оперативно закрыл 2 уни и 2 кдв, которые были голдами - остались (пока) интернетка и баксовая КДВ (для обмена ветхих :)), которые совсем ни разу не голды. В общем по моей учетке итог "развода" = "минус 4 карты" - завтра еще посмотрю, что там у дочки надо закрыть :twisted:

В интернетах эта информация подтвердилась из разных источников, к сожалению. Это правда
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 22:19

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:которые совсем ни разу не голды

Если вы в Голд-клЮбе, то и все карты тож в тарифе Голд обслуживаются и пофиг какие у них рубашки :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 22:20

Re: Приватбанк

  klug написав:Є сумніви, що вийти з цього "клубу" так само просто, як туди зайти.

Ну как бы чуть выше писалось, что
  vollena71 написав:Обещают снимать 20грн, но разрешают перейти на карту уровнем ниже.

а там будем посмотреть - закрыть все карты тоже можно :)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 22:41

  clientage написав:
  Flamingo написав:которые совсем ни разу не голды

Если вы в Голд-клЮбе, то и все карты тож в тарифе Голд обслуживаются и пофиг какие у них рубашки :(

Думаю что мож вы и правы а может и нет - кдв моя баксовая - еще с мячиками на рубашке и магнитной лентой на... обратной стороне в п24 банком была подписана как просто кдв, в то время как евровая и гривневая ее сестрички перед "смертью" были подписаны как "кдв-голд" (и рубашки имели соответствующие). Но самое удивительное что в п24 моя оставшаяся кдв сейчас светится с темно-зеленой рубашкой - а если попытаться выпустить карту жижитал и выбрать "дебетовая" - то с темно-зеленой рубашкой будет светиться обычная карта (не голд, которая светится коричневатым). Причем заказать "темно-зеленую" жижитал дебетовую карту п24 не дает - пишет "вы являетесь льготным участником голд-клуба - выберите для оформления карту уровня голд" и при этом кнопка "добавить" не активна (активной она становится если сразу перейти на голд). Аналогично невозможно заказать "темно-синюю" уни - только коричневатую - соответствующую голде. Поэтому мне кажется что сами карты не голд, если они есть в наличии "члена клЮба" - вполне могут быть и не в "клЮбе".
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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