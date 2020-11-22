klug написав:Є сумніви, що вийти з цього "клубу" так само просто, як туди зайти.
Ну как бы чуть выше писалось, что
vollena71 написав:Обещают снимать 20грн, но разрешают перейти на карту уровнем ниже.
а там будем посмотреть - закрыть все карты тоже можно
clientage вище діло пише. Голд-клуд - це, умовно, прапорець у базі, що проставляється після першої голди і не залежить від подальшої їх наявності. Можна бути голд-клієнтом і взагалі карток не мати. Раніше Прихват відмовлявся розжалувати назад у бомжі, тепер, схоже, навчився, про це і сказали vollena71, але саму процедуру потрібно детально уточнити, як і саму інфу про зміни.
Вкладчик1234 написав:Может опять какой-то развод манагеров, чтобы выполнить планы? (Конец месяца скоро)
В таком случае этот "развод" может иметь и обратный эффект - я как прочитал данную "новость" - оперативно закрыл 2 уни и 2 кдв, которые были голдами - остались (пока) интернетка и баксовая КДВ (для обмена ветхих ), которые совсем ни разу не голды. В общем по моей учетке итог "развода" = "минус 4 карты" - завтра еще посмотрю, что там у дочки надо закрыть
В интернетах эта информация подтвердилась из разных источников, к сожалению. Это правда
klug написав:Є сумніви, що вийти з цього "клубу" так само просто, як туди зайти.
Ну как бы чуть выше писалось, что
vollena71 написав:Обещают снимать 20грн, но разрешают перейти на карту уровнем ниже.
а там будем посмотреть - закрыть все карты тоже можно
clientage вище діло пише. Голд-клуд - це, умовно, прапорець у базі, що проставляється після першої голди і не залежить від подальшої їх наявності. Можна бути голд-клієнтом і взагалі карток не мати. Раніше Прихват відмовлявся розжалувати назад у бомжі, тепер, схоже, навчився, про це і сказали vollena71, але саму процедуру потрібно детально уточнити, як і саму інфу про зміни.
Т.е. необязательно карты менять, главное, чтобы в базе флажок убрали....?