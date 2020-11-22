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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8732873387348735 Додано: Нед 22 лис, 2020 22:47 Flamingo написав: klug написав: Є сумніви, що вийти з цього "клубу" так само просто, як туди зайти. Є сумніви, що вийти з цього "клубу" так само просто, як туди зайти.

Ну как бы чуть выше писалось, что

vollena71 написав: Обещают снимать 20грн, но разрешают перейти на карту уровнем ниже. Обещают снимать 20грн, но разрешают перейти на карту уровнем ниже.

а там будем посмотреть - закрыть все карты тоже можно Ну как бы чуть выше писалось, чтоа там будем посмотреть - закрыть все карты тоже можно

clientage вище діло пише. Голд-клуд - це, умовно, прапорець у базі, що проставляється після першої голди і не залежить від подальшої їх наявності. Можна бути голд-клієнтом і взагалі карток не мати. Раніше Прихват відмовлявся розжалувати назад у бомжі, тепер, схоже, навчився, про це і сказали vollena71, але саму процедуру потрібно детально уточнити, як і саму інфу про зміни. вище діло пише. Голд-клуд - це, умовно, прапорець у базі, що проставляється після першої голди і не залежить від подальшої їх наявності. Можна бути голд-клієнтом і взагалі карток не мати. Раніше Прихват відмовлявся розжалувати назад у бомжі, тепер, схоже, навчився, про це і сказали, але саму процедуру потрібно детально уточнити, як і саму інфу про зміни. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 5061 З нами з: 18.08.14 Подякував: 220 раз. Подякували: 629 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 22:53 Вкладчик1234 написав: Flamingo написав: Вкладчик1234 написав: Может опять какой-то развод манагеров, чтобы выполнить планы? (Конец месяца скоро) Может опять какой-то развод манагеров, чтобы выполнить планы? (Конец месяца скоро)

В таком случае этот "развод" может иметь и обратный эффект - я как прочитал данную "новость" - оперативно закрыл 2 уни и 2 кдв, которые были голдами - остались (пока) интернетка и баксовая КДВ (для обмена ветхих ), которые совсем ни разу не голды. В общем по моей учетке итог "развода" = "минус 4 карты" - завтра еще посмотрю, что там у дочки надо закрыть В таком случае этот "развод" может иметь и обратный эффект - я как прочитал данную "новость" - оперативно закрыл 2 уни и 2 кдв, которые были голдами - остались (пока) интернетка и баксовая КДВ (для обмена ветхих), которые совсем ни разу не голды. В общем по моей учетке итог "развода" = "минус 4 карты" - завтра еще посмотрю, что там у дочки надо закрыть

В интернетах эта информация подтвердилась из разных источников, к сожалению. Это правда В интернетах эта информация подтвердилась из разных источников, к сожалению. Это правда

Источники в студию Источники в студию Ferlakur Повідомлень: 3548 З нами з: 14.10.08 Подякував: 204 раз. Подякували: 162 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 23:05 Re: Приватбанк klug написав: Flamingo написав: klug написав: Є сумніви, що вийти з цього "клубу" так само просто, як туди зайти. Є сумніви, що вийти з цього "клубу" так само просто, як туди зайти.

Ну как бы чуть выше писалось, что

vollena71 написав: Обещают снимать 20грн, но разрешают перейти на карту уровнем ниже. Обещают снимать 20грн, но разрешают перейти на карту уровнем ниже.

а там будем посмотреть - закрыть все карты тоже можно Ну как бы чуть выше писалось, чтоа там будем посмотреть - закрыть все карты тоже можно

clientage вище діло пише. Голд-клуд - це, умовно, прапорець у базі, що проставляється після першої голди і не залежить від подальшої їх наявності. Можна бути голд-клієнтом і взагалі карток не мати. Раніше Прихват відмовлявся розжалувати назад у бомжі, тепер, схоже, навчився, про це і сказали vollena71, але саму процедуру потрібно детально уточнити, як і саму інфу про зміни. вище діло пише. Голд-клуд - це, умовно, прапорець у базі, що проставляється після першої голди і не залежить від подальшої їх наявності. Можна бути голд-клієнтом і взагалі карток не мати. Раніше Прихват відмовлявся розжалувати назад у бомжі, тепер, схоже, навчився, про це і сказали, але саму процедуру потрібно детально уточнити, як і саму інфу про зміни. Т.е. необязательно карты менять, главное, чтобы в базе флажок убрали....? Т.е. необязательно карты менять, главное, чтобы в базе флажок убрали....? GALeon

Повідомлень: 135 З нами з: 13.02.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8732873387348735 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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