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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8732873387348735
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 22:47

  Flamingo написав:
  klug написав:Є сумніви, що вийти з цього "клубу" так само просто, як туди зайти.

Ну как бы чуть выше писалось, что
  vollena71 написав:Обещают снимать 20грн, но разрешают перейти на карту уровнем ниже.

а там будем посмотреть - закрыть все карты тоже можно :)

clientage вище діло пише. Голд-клуд - це, умовно, прапорець у базі, що проставляється після першої голди і не залежить від подальшої їх наявності. Можна бути голд-клієнтом і взагалі карток не мати. Раніше Прихват відмовлявся розжалувати назад у бомжі, тепер, схоже, навчився, про це і сказали vollena71, але саму процедуру потрібно детально уточнити, як і саму інфу про зміни.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 22:53

  Вкладчик1234 написав:
  Flamingo написав:
  Вкладчик1234 написав:Может опять какой-то развод манагеров, чтобы выполнить планы? (Конец месяца скоро)

В таком случае этот "развод" может иметь и обратный эффект - я как прочитал данную "новость" - оперативно закрыл 2 уни и 2 кдв, которые были голдами - остались (пока) интернетка и баксовая КДВ (для обмена ветхих :)), которые совсем ни разу не голды. В общем по моей учетке итог "развода" = "минус 4 карты" - завтра еще посмотрю, что там у дочки надо закрыть :twisted:

В интернетах эта информация подтвердилась из разных источников, к сожалению. Это правда

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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 23:05

Re: Приватбанк

klug написав:
  Flamingo написав:
  klug написав:Є сумніви, що вийти з цього "клубу" так само просто, як туди зайти.

Ну как бы чуть выше писалось, что
  vollena71 написав:Обещают снимать 20грн, но разрешают перейти на карту уровнем ниже.

а там будем посмотреть - закрыть все карты тоже можно :)

clientage вище діло пише. Голд-клуд - це, умовно, прапорець у базі, що проставляється після першої голди і не залежить від подальшої їх наявності. Можна бути голд-клієнтом і взагалі карток не мати. Раніше Прихват відмовлявся розжалувати назад у бомжі, тепер, схоже, навчився, про це і сказали vollena71, але саму процедуру потрібно детально уточнити, як і саму інфу про зміни.
Т.е. необязательно карты менять, главное, чтобы в базе флажок убрали....?
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 23:47

Снова в отделение тащится?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 03:20

Що характерно, я взагалі не можу знайти на сайті згадку про пільговий вступ до голд-клубу та поточні критерії.
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klug
 
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  #<1 ... 8732873387348735
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