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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8732873387348735
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 22:47

  Flamingo написав:
  klug написав:Є сумніви, що вийти з цього "клубу" так само просто, як туди зайти.

Ну как бы чуть выше писалось, что
  vollena71 написав:Обещают снимать 20грн, но разрешают перейти на карту уровнем ниже.

а там будем посмотреть - закрыть все карты тоже можно :)

clientage вище діло пише. Голд-клуд - це, умовно, прапорець у базі, що проставляється після першої голди і не залежить від подальшої їх наявності. Можна бути голд-клієнтом і взагалі карток не мати. Раніше Прихват відмовлявся розжалувати назад у бомжі, тепер, схоже, навчився, про це і сказали vollena71, але саму процедуру потрібно детально уточнити, як і саму інфу про зміни.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 22:53

  Вкладчик1234 написав:
  Flamingo написав:
  Вкладчик1234 написав:Может опять какой-то развод манагеров, чтобы выполнить планы? (Конец месяца скоро)

В таком случае этот "развод" может иметь и обратный эффект - я как прочитал данную "новость" - оперативно закрыл 2 уни и 2 кдв, которые были голдами - остались (пока) интернетка и баксовая КДВ (для обмена ветхих :)), которые совсем ни разу не голды. В общем по моей учетке итог "развода" = "минус 4 карты" - завтра еще посмотрю, что там у дочки надо закрыть :twisted:

В интернетах эта информация подтвердилась из разных источников, к сожалению. Это правда

Источники в студию
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 23:05

Re: Приватбанк

klug написав:
  Flamingo написав:
  klug написав:Є сумніви, що вийти з цього "клубу" так само просто, як туди зайти.

Ну как бы чуть выше писалось, что
  vollena71 написав:Обещают снимать 20грн, но разрешают перейти на карту уровнем ниже.

а там будем посмотреть - закрыть все карты тоже можно :)

clientage вище діло пише. Голд-клуд - це, умовно, прапорець у базі, що проставляється після першої голди і не залежить від подальшої їх наявності. Можна бути голд-клієнтом і взагалі карток не мати. Раніше Прихват відмовлявся розжалувати назад у бомжі, тепер, схоже, навчився, про це і сказали vollena71, але саму процедуру потрібно детально уточнити, як і саму інфу про зміни.
Т.е. необязательно карты менять, главное, чтобы в базе флажок убрали....?
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 23:47

Снова в отделение тащится?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 03:20

Що характерно, я взагалі не можу знайти на сайті згадку про пільговий вступ до голд-клубу та поточні критерії.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 06:12

Re: Приватбанк

  GALeon написав:Т.е. необязательно карты менять, главное, чтобы в базе флажок убрали....?


Пояснение на МИНФИНЕ:

"Для того что бы не быть членом GOLD-клуба необходимо закрыть все карты уровня GOLD. Подать заявки на закрытие карты Вы можете в Приват24, меню «Мои счета», выбрать желаемую карту к закрытию, перейти в меню «Управление картой/счетом — Настройки и услуги — Закрытие карты».
После закрытия карт Вы можете открыть карты «Универсальную» и карты для выплат. Будем рады длительному сотрудничеству!
С уважением, ПриватБанк."

Забудьте о флажках, флажок цепляется намертво к карте.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 07:42

Re: Приватбанк

Понизить класс карты (с GOLD на обычный) без переоткрытия счёта можно в отделении банка. Но это, если менеджер знает как это сделает :)
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 07:48

Доброе утро!.Извините, я пропустил начало Голд-дискуссии, скажите, шо за паника, из-за чего такой кипишь о выходе из голды?Мне и жене и доче пока нравится хотябы тем, шо в отделении есть отдельная очередь для голды, или вовсе без очереди...
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 07:51

  protefiks1959 написав:Доброе утро!.Извините, я пропустил начало Голд-дискуссии, скажите, шо за паника, из-за чего такой кипишь о выходе из голды?Мне и жене и доче пока нравится хотябы тем, шо в отделении есть отдельная очередь для голды, или вовсе без очереди...

Так начало дискуссии легко найти:
  vollena71 написав:Прислали уведомление, что с 1.12.20 меняются условия по Голд клубу. И надо оформить депо на 50к для бесплатности. На сайте не нашла, на месяц достаточно, или теперь будет пока есть депозит- есть бесплатный Голд?
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 08:42

А универсалку в долларах ещё можно без голда открыть, или по-прежнему нельзя?
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