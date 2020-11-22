klug написав:Є сумніви, що вийти з цього "клубу" так само просто, як туди зайти.
Ну как бы чуть выше писалось, что
vollena71 написав:Обещают снимать 20грн, но разрешают перейти на карту уровнем ниже.
а там будем посмотреть - закрыть все карты тоже можно
clientage вище діло пише. Голд-клуд - це, умовно, прапорець у базі, що проставляється після першої голди і не залежить від подальшої їх наявності. Можна бути голд-клієнтом і взагалі карток не мати. Раніше Прихват відмовлявся розжалувати назад у бомжі, тепер, схоже, навчився, про це і сказали vollena71, але саму процедуру потрібно детально уточнити, як і саму інфу про зміни.
Вкладчик1234 написав:Может опять какой-то развод манагеров, чтобы выполнить планы? (Конец месяца скоро)
В таком случае этот "развод" может иметь и обратный эффект - я как прочитал данную "новость" - оперативно закрыл 2 уни и 2 кдв, которые были голдами - остались (пока) интернетка и баксовая КДВ (для обмена ветхих ), которые совсем ни разу не голды. В общем по моей учетке итог "развода" = "минус 4 карты" - завтра еще посмотрю, что там у дочки надо закрыть
В интернетах эта информация подтвердилась из разных источников, к сожалению. Это правда
klug написав:Є сумніви, що вийти з цього "клубу" так само просто, як туди зайти.
Ну как бы чуть выше писалось, что
vollena71 написав:Обещают снимать 20грн, но разрешают перейти на карту уровнем ниже.
а там будем посмотреть - закрыть все карты тоже можно
clientage вище діло пише. Голд-клуд - це, умовно, прапорець у базі, що проставляється після першої голди і не залежить від подальшої їх наявності. Можна бути голд-клієнтом і взагалі карток не мати. Раніше Прихват відмовлявся розжалувати назад у бомжі, тепер, схоже, навчився, про це і сказали vollena71, але саму процедуру потрібно детально уточнити, як і саму інфу про зміни.
Т.е. необязательно карты менять, главное, чтобы в базе флажок убрали....?
GALeon написав:Т.е. необязательно карты менять, главное, чтобы в базе флажок убрали....?
Пояснение на МИНФИНЕ:
"Для того что бы не быть членом GOLD-клуба необходимо закрыть все карты уровня GOLD. Подать заявки на закрытие карты Вы можете в Приват24, меню «Мои счета», выбрать желаемую карту к закрытию, перейти в меню «Управление картой/счетом — Настройки и услуги — Закрытие карты». После закрытия карт Вы можете открыть карты «Универсальную» и карты для выплат. Будем рады длительному сотрудничеству! С уважением, ПриватБанк."
Забудьте о флажках, флажок цепляется намертво к карте.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Доброе утро!.Извините, я пропустил начало Голд-дискуссии, скажите, шо за паника, из-за чего такой кипишь о выходе из голды?Мне и жене и доче пока нравится хотябы тем, шо в отделении есть отдельная очередь для голды, или вовсе без очереди...
protefiks1959 написав:Доброе утро!.Извините, я пропустил начало Голд-дискуссии, скажите, шо за паника, из-за чего такой кипишь о выходе из голды?Мне и жене и доче пока нравится хотябы тем, шо в отделении есть отдельная очередь для голды, или вовсе без очереди...
Так начало дискуссии легко найти:
vollena71 написав:Прислали уведомление, что с 1.12.20 меняются условия по Голд клубу. И надо оформить депо на 50к для бесплатности. На сайте не нашла, на месяц достаточно, или теперь будет пока есть депозит- есть бесплатный Голд?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)