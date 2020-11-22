Додано: Пон 23 лис, 2020 09:19

Goodman написав: После закрытия карт Вы можете открыть карты «Универсальную» и карты для выплат. Будем рады длительному сотрудничеству! После закрытия карт Вы можете открыть карты «Универсальную» и карты для выплат. Будем рады длительному сотрудничеству!

Вікторія

відкриття картки не голд - у відділенні банку





Вікторія

на жаль у даному випадку налаштування не є можливим системи - якщо це обрано автоматично

Вот только не уточнили один нюанс - дистанционно вы можете только закрыть голд карту. А вот открыть не голд жижитал не удасться. Флажок что вы "член голд-клЮба" по прежнему где-то стоит.Вот из моего утреннего общения:- В связи с тем что приватбанк с 1 декабря собирается ввести плату за членство в бессмысленном голд клубе для тех клиентов кто не имеет в банке депозита на 50000 грн. я хочу прекратить членство в этом клубе. Как это сделать? Я уже закрыл все свои карты в приватбанке имевших статус голд-карт. Хочу выпустить дижитал карту универсальная в обычном тарифе но система п24 требует чтобы я заказал карту голд потому что я якобы все еще член голд клуба. Как выпустить обычную карту (не голд) в моем случае?- А дистанционно это сделать невозможно? Ведь в приват24 есть возможность заказа карты диджитал статуса не голд. Просто это меню у меня сейчас не активно из-за того что я якобы член клюба