Goodman написав:После закрытия карт Вы можете открыть карты «Универсальную» и карты для выплат. Будем рады длительному сотрудничеству!
Вот только не уточнили один нюанс - дистанционно вы можете только закрыть голд карту. А вот открыть не голд жижитал не удасться. Флажок что вы "член голд-клЮба" по прежнему где-то стоит. Вот из моего утреннего общения: - В связи с тем что приватбанк с 1 декабря собирается ввести плату за членство в бессмысленном голд клубе для тех клиентов кто не имеет в банке депозита на 50000 грн. я хочу прекратить членство в этом клубе. Как это сделать? Я уже закрыл все свои карты в приватбанке имевших статус голд-карт. Хочу выпустить дижитал карту универсальная в обычном тарифе но система п24 требует чтобы я заказал карту голд потому что я якобы все еще член голд клуба. Как выпустить обычную карту (не голд) в моем случае? Вікторія відкриття картки не голд - у відділенні банку
- А дистанционно это сделать невозможно? Ведь в приват24 есть возможность заказа карты диджитал статуса не голд. Просто это меню у меня сейчас не активно из-за того что я якобы член клюба Вікторія на жаль у даному випадку налаштування не є можливим системи - якщо це обрано автоматично
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
M-Audio написав:А универсалку в долларах ещё можно без голда открыть, или по-прежнему нельзя?
Нельзя. Если зайти в раздел заказа карт то уни обычная горит по умолчанию валюта гривня и выбор валют отсутсвует в принципе, а если кликнуть на уни-голд то появляется "бар": UAH, USD, EUR, RUB. По аналогии при заказе не уни, а КДВ - выбор валют есть и у обычной версии карты и у голд.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0