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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 87348735873687378738>
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 09:19

Re: Приватбанк

  Goodman написав:После закрытия карт Вы можете открыть карты «Универсальную» и карты для выплат. Будем рады длительному сотрудничеству!

Вот только не уточнили один нюанс - дистанционно вы можете только закрыть голд карту. А вот открыть не голд жижитал не удасться. Флажок что вы "член голд-клЮба" по прежнему где-то стоит.
Вот из моего утреннего общения:
- В связи с тем что приватбанк с 1 декабря собирается ввести плату за членство в бессмысленном голд клубе для тех клиентов кто не имеет в банке депозита на 50000 грн. я хочу прекратить членство в этом клубе. Как это сделать? Я уже закрыл все свои карты в приватбанке имевших статус голд-карт. Хочу выпустить дижитал карту универсальная в обычном тарифе но система п24 требует чтобы я заказал карту голд потому что я якобы все еще член голд клуба. Как выпустить обычную карту (не голд) в моем случае?
Вікторія
відкриття картки не голд - у відділенні банку

- А дистанционно это сделать невозможно? Ведь в приват24 есть возможность заказа карты диджитал статуса не голд. Просто это меню у меня сейчас не активно из-за того что я якобы член клюба
Вікторія
на жаль у даному випадку налаштування не є можливим системи - якщо це обрано автоматично
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 09:23

  M-Audio написав:А универсалку в долларах ещё можно без голда открыть, или по-прежнему нельзя?

Нельзя. Если зайти в раздел заказа карт то уни обычная горит по умолчанию валюта гривня и выбор валют отсутсвует в принципе, а если кликнуть на уни-голд то появляется "бар": UAH, USD, EUR, RUB. По аналогии при заказе не уни, а КДВ - выбор валют есть и у обычной версии карты и у голд.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 09:57

Дыбилы, что скажешь... Пандемия , карантин в выходного дня, а они народ в отделения гонят, тфу.
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 09:59

Re: Приватбанк

Кому-то, кроме vollena71, приходило сообщение о платности голд клуба с 1.12?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 10:02

Re: Приватбанк

Ferlakur, насколько я понял, то это пока индивидуальные листы счастья. Но звоночек тревожный.

По возможности стоит воздержаться от открытия счетов с золотыми картами, если GOLD-клиента можно открыть обычный пластик.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 10:12

  Ferlakur написав:Источники в студию

Несколько личных сообщений и red-forum
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 10:14

Re: Приватбанк

Мені пісьмо не прийшло але написав в чат відповіли нажаль що для всіх стане платно з першого числа.
rosstikf
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 10:21

  rosstikf написав:Мені пісьмо не прийшло але написав в чат відповіли нажаль що для всіх стане платно з першого числа.

На сайті могли б попередити, а то як завжди тишком-нишком
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 10:23

Приватбанк - спонсор распространения COVID-19 в Украине!

Гастарбайтерам из набсоветов за это нужно выписать премии по миллиону баксов, не меньше
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 23 лис, 2020 10:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 10:24

Вкладчик1234
Простите, а вас кто-то заставляет закрывать эти карты? :mrgreen:
И какой % клиентов, не читающих форум, побежит всё менять?
Востаннє редагувалось Vorlon в Пон 23 лис, 2020 10:25, всього редагувалось 1 раз.
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