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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8735873687378738>
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 10:25

  Vorlon написав:Простите, а вас кто-то заставляет закрывать эти карты?

Заставляют изменения условий.
Раньше эти карты есть не просили, а теперь нужно будет кормить
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 10:26

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Ну так и покормите - любимый примат же :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 10:27

  velvet написав:
  rosstikf написав:Мені пісьмо не прийшло але написав в чат відповіли нажаль що для всіх стане платно з першого числа.

На сайті могли б попередити, а то як завжди тишком-нишком

Та на сайте все время было указано 20 грн. Другое дело, что многим, похоже, клуб сделали бесплатным по нигде не указанным критериям, а сейчас как дали без официальных условий, так и забрали.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 10:33

  Vorlon написав:Ну так и покормите - любимый примат же

У кого "любимый"?
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 10:35

В общем я в чате получил подтверждение, что после закрытия всех голдов при оставшемся у меня наборе - интернетка в гривне и обычная кдв в баксе абонку за членство в голд клубе #зеленелайно снимать не будет. Открыть обычную уни жижитал дистанционно п24 не даст - надо идти в отделение. Но в принципе имеющихся карт мне достаточно. Как-то так...
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 10:38

Re: Приватбанк

rosstikf написав:Мені пісьмо не прийшло але написав в чат відповіли нажаль що для всіх стане платно з першого числа.
И мне не пришло, позвонил 3700 и оператор сказал, что изменения только для тех, только кому пришло уведомление, а остальных не трогают
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 10:41

  ingtrans написав:
  velvet написав:
  rosstikf написав:Мені пісьмо не прийшло але написав в чат відповіли нажаль що для всіх стане платно з першого числа.

На сайті могли б попередити, а то як завжди тишком-нишком

Та на сайте все время было указано 20 грн. Другое дело, что многим, похоже, клуб сделали бесплатным по нигде не указанным критериям, а сейчас как дали без официальных условий, так и забрали.

А то,что не будут брать эти 20 грн. при наличии депозитов от 50т.грн. в тарифах тоже есть?
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 10:43

  Flamingo написав:
  M-Audio написав:А универсалку в долларах ещё можно без голда открыть, или по-прежнему нельзя?

Нельзя. Если зайти в раздел заказа карт то уни обычная горит по умолчанию валюта гривня и выбор валют отсутсвует в принципе, а если кликнуть на уни-голд то появляется "бар": UAH, USD, EUR, RUB. По аналогии при заказе не уни, а КДВ - выбор валют есть и у обычной версии карты и у голд.

Спасибо. Плохо, придётся таки валюты занести. Ставки по валюте никакие, но они везде никакие, разница в 1% погоды не делает.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 11:09

  GALeon написав:позвонил 3700 и оператор сказал, что изменения только для тех, только кому пришло уведомление, а остальных не трогают

Ага, щас.
Зная этого поциента - очень слабо верится, что он не скрысит там, где можно хоть как-то, хоть что-то скрысить
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 11:11

Re: Приватбанк

Так куда приходит это уведомление? На почту, в вайбер, в приложение, в смс?
Ferlakur
 
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