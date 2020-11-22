|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лис, 2020 11:28
GALeon написав:
rosstikf написав:Мені пісьмо не прийшло але написав в чат відповіли нажаль що для всіх стане платно з першого числа.
И мне не пришло, позвонил 3700 и оператор сказал, что изменения только для тех, только кому пришло уведомление, а остальных не трогают
Ладно, что там.
До 1-го декабря дергаться не буду. Если снимут 20-ку, тогда да.
Были времена, когда это членство в голд-клубе можно было отбить бонусами, но не сейчас.
Печально, если придется закрывать элитные wordы и голды, действительные до 24-го года.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 4717
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 305 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 лис, 2020 11:36
wig написав:
элитные wordы и голды
Они не "элитные".
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 1790
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 219 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 лис, 2020 11:37
wig написав:
Печально, если придется закрывать элитные wordы и голды, действительные до 24-го года.
В чому там "елітність" крім жовтого кольору?
Не так добре з грошима, як погано без них.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 3877
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 487 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 лис, 2020 11:39
wig написав:
Печально, если придется закрывать элитные wordы и голды, действительные до 24-го года.
В чем заключается их "илитность" если не секрет? Вот специально перед закрытием посмотрел - именные выпущенные в свое время за деньги для мс ривордс евровая и долларовые уни в последний раз использовались в октябре 2017. Да ривордсом те 2*100 грн. отбились еще тогда, но с тех пор появилось столько всего вкусного... И в премиум сегменте и не только. Поэтому никакой жалости к пластиковым кусочкам #зеленелайно не испытываю
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 5139
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 1184 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77
, Ой+
, SILVER_UA
і 5 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|