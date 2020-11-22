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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8736873787388739>
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 11:28

  GALeon написав:
rosstikf написав:Мені пісьмо не прийшло але написав в чат відповіли нажаль що для всіх стане платно з першого числа.
И мне не пришло, позвонил 3700 и оператор сказал, что изменения только для тех, только кому пришло уведомление, а остальных не трогают

Ладно, что там.
До 1-го декабря дергаться не буду. Если снимут 20-ку, тогда да.
Были времена, когда это членство в голд-клубе можно было отбить бонусами, но не сейчас.
Печально, если придется закрывать элитные wordы и голды, действительные до 24-го года.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 11:36

Re: Приватбанк

  wig написав:элитные wordы и голды

Они не "элитные".
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 11:37

Re: Приватбанк

  wig написав:Печально, если придется закрывать элитные wordы и голды, действительные до 24-го года.


В чому там "елітність" крім жовтого кольору?
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 11:39

  wig написав:Печально, если придется закрывать элитные wordы и голды, действительные до 24-го года.

В чем заключается их "илитность" если не секрет? Вот специально перед закрытием посмотрел - именные выпущенные в свое время за деньги для мс ривордс евровая и долларовые уни в последний раз использовались в октябре 2017. Да ривордсом те 2*100 грн. отбились еще тогда, но с тех пор появилось столько всего вкусного... И в премиум сегменте и не только. Поэтому никакой жалости к пластиковым кусочкам #зеленелайно не испытываю
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 12:11

  Flamingo написав:
  wig написав:Печально, если придется закрывать элитные wordы и голды, действительные до 24-го года.

В чем заключается их "илитность" если не секрет? Вот специально перед закрытием посмотрел - именные выпущенные в свое время за деньги для мс ривордс евровая и долларовые уни в последний раз использовались в октябре 2017. Да ривордсом те 2*100 грн. отбились еще тогда, но с тех пор появилось столько всего вкусного... И в премиум сегменте и не только. Поэтому никакой жалости к пластиковым кусочкам #зеленелайно не испытываю


Аналогично, брал для ревордса, и в то время это были единственные бонусные валютные карты. Но, с тех пор реальный процент ревордса упал до неприличия, и появились конкуренты.
Но, дизайн красивый, и фото! Иногда, даже за id прокатывает.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 13:06

  GALeon написав:
rosstikf написав:Мені пісьмо не прийшло але написав в чат відповіли нажаль що для всіх стане платно з першого числа.
И мне не пришло, позвонил 3700 и оператор сказал, что изменения только для тех, только кому пришло уведомление, а остальных не трогают

Аналогично. Звонил на 0800504707. Несколько минут проверяли. Ответ однозначный-вас это не касается. Никаких 20 грн.платить не нужно будет. Посмотрим в декабре.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 13:20

  Ferlakur написав:Так куда приходит это уведомление? На почту, в вайбер, в приложение, в смс?

В мобильное приложение и в вебе тоже есть
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 13:38

Re: Приватбанк

Закрив сьогодні картки, сказали відкрити звичайну можуть тільки черз три дні, система їх не пущає...
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 13:41

Re: Приватбанк

Пока не пришлют уведомление, сижу ровно.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 13:49

  Ferlakur написав:Пока не пришлют уведомление, сижу ровно.

Так вечные условия бесплатности - нигде не прописаны.
То, что пока не жарят - это не наша заслуга, а их недоработка.
Так что - брить могут начать в любой в момент, хоть сегодня.
Без всяких уведомлений и абсолютно законно, в полном соответствии с правилами
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