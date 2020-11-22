mustbe написав:
Так вечные условия бесплатности - нигде не прописаны.
То, что пока не жарят - это не наша заслуга, а их недоработка.
Так что - брить могут начать в любой в момент, хоть сегодня.
Без всяких уведомлений и абсолютно законно, в полном соответствии с правилами
Сейчас некоторые операторы уже говорят, что касается только если пришло сообщение.
Думаю, что нужно сообщить в НБУ, что Приват поддерживает распространение COVID-19, и обманным путём пытается устраивать массовые собрания клиентов