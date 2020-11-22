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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8736873787388739
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 13:57

  mustbe написав:
  Ferlakur написав:Пока не пришлют уведомление, сижу ровно.

Так вечные условия бесплатности - нигде не прописаны.
То, что пока не жарят - это не наша заслуга, а их недоработка.
Так что - брить могут начать в любой в момент, хоть сегодня.
Без всяких уведомлений и абсолютно законно, в полном соответствии с правилами

Сейчас некоторые операторы уже говорят, что касается только если пришло сообщение.

Думаю, что нужно сообщить в НБУ, что Приват поддерживает распространение COVID-19, и обманным путём пытается устраивать массовые собрания клиентов
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 14:58

  Ferlakur написав:Кому-то, кроме vollena71, приходило сообщение о платности голд клуба с 1.12?


мені
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його. Развалинами ВТБ удовлетворен
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