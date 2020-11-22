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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лис, 2020 13:57
mustbe написав: Ferlakur написав:
Пока не пришлют уведомление, сижу ровно.
Так вечные условия бесплатности - нигде не прописаны.
То, что пока не жарят - это не наша заслуга, а их недоработка.
Так что - брить могут начать в любой в момент, хоть сегодня.
Без всяких уведомлений и абсолютно законно, в полном соответствии с правилами
Сейчас некоторые операторы уже говорят, что касается только если пришло сообщение.
Думаю, что нужно сообщить в НБУ, что Приват поддерживает распространение COVID-19, и обманным путём пытается устраивать массовые собрания клиентов
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Додано: Пон 23 лис, 2020 14:58
Ferlakur написав:
Кому-то, кроме vollena71, приходило сообщение о платности голд клуба с 1.12?
мені
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його. Развалинами ВТБ удовлетворен
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Додано: Пон 23 лис, 2020 15:07
Вкладчик1234 написав:
Думаю, что нужно сообщить в НБУ, что Приват поддерживает распространение COVID-19, и обманным путём пытается устраивать массовые собрания клиентов
Я смикнув НБУ та отримав відповідь, що все нормовано договірними відносинами з банком, тому вони на ситуацію вплинути не можуть
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його. Развалинами ВТБ удовлетворен
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Додано: Пон 23 лис, 2020 15:17
Интересно, а никто не дергал НБУ, когда ему предлагали бесплатный голд?
Шучу, конечно, но исходя из того, что критерии бесплатности нигде явно не указаны, в отличие от 20 грн в месяц за голд-клуб, жалобы в вышестоящие инстанции кажутся малоперспективными.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 15:58
Колеги, як переказати з доларУні на доларУні іншого клієнта Привата 4000 дол - обирати свіфт переказ чи можна вибрати переказ на карту Привата і корезоїд сам оформить свіфт, якщо отримувач та відправник є фіз.особи-клієнти банку ?
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Додано: Пон 23 лис, 2020 15:59
maxprofit написав:
Колеги, як переказати з доларУні на доларУні іншого клієнта Привата 4000 дол - обирати свіфт переказ чи можна вибрати переказ на карту Привата і корезоїд сам оформить свіфт, якщо отримувач та відправник є фіз.особи-клієнти банку ?
Безналичкой не получится.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Додано: Пон 23 лис, 2020 16:10
ingtrans написав:
Интересно, а никто не дергал НБУ, когда ему предлагали бесплатный голд?
Шучу, конечно, но исходя из того, что критерии бесплатности нигде явно не указаны, в отличие от 20 грн в месяц за голд-клуб, жалобы в вышестоящие инстанции кажутся малоперспективными.
та тут скоріше питання, що вже стільки років той "голд" був безкоштовним, що до закінчення епопеї з ковідом можна було б і почекати привату, а не займатися збиванням "двадцяток"
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його. Развалинами ВТБ удовлетворен
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