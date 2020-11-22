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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8737873887398740>
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 13:57

  mustbe написав:
  Ferlakur написав:Пока не пришлют уведомление, сижу ровно.

Так вечные условия бесплатности - нигде не прописаны.
То, что пока не жарят - это не наша заслуга, а их недоработка.
Так что - брить могут начать в любой в момент, хоть сегодня.
Без всяких уведомлений и абсолютно законно, в полном соответствии с правилами

Сейчас некоторые операторы уже говорят, что касается только если пришло сообщение.

Думаю, что нужно сообщить в НБУ, что Приват поддерживает распространение COVID-19, и обманным путём пытается устраивать массовые собрания клиентов
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 14:58

  Ferlakur написав:Кому-то, кроме vollena71, приходило сообщение о платности голд клуба с 1.12?


мені
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його. Развалинами ВТБ удовлетворен
Betis_ck
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 15:07

  Вкладчик1234 написав:
Думаю, что нужно сообщить в НБУ, что Приват поддерживает распространение COVID-19, и обманным путём пытается устраивать массовые собрания клиентов

Я смикнув НБУ та отримав відповідь, що все нормовано договірними відносинами з банком, тому вони на ситуацію вплинути не можуть
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його. Развалинами ВТБ удовлетворен
Betis_ck
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 15:17

Re: Приватбанк

Интересно, а никто не дергал НБУ, когда ему предлагали бесплатный голд? :) Шучу, конечно, но исходя из того, что критерии бесплатности нигде явно не указаны, в отличие от 20 грн в месяц за голд-клуб, жалобы в вышестоящие инстанции кажутся малоперспективными.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 15:58

Re: Приватбанк+переказ доларів

Колеги, як переказати з доларУні на доларУні іншого клієнта Привата 4000 дол - обирати свіфт переказ чи можна вибрати переказ на карту Привата і корезоїд сам оформить свіфт, якщо отримувач та відправник є фіз.особи-клієнти банку ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 15:59

Re: Приватбанк

  maxprofit написав:Колеги, як переказати з доларУні на доларУні іншого клієнта Привата 4000 дол - обирати свіфт переказ чи можна вибрати переказ на карту Привата і корезоїд сам оформить свіфт, якщо отримувач та відправник є фіз.особи-клієнти банку ?

Безналичкой не получится.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 16:10

  ingtrans написав:Интересно, а никто не дергал НБУ, когда ему предлагали бесплатный голд? :) Шучу, конечно, но исходя из того, что критерии бесплатности нигде явно не указаны, в отличие от 20 грн в месяц за голд-клуб, жалобы в вышестоящие инстанции кажутся малоперспективными.


та тут скоріше питання, що вже стільки років той "голд" був безкоштовним, що до закінчення епопеї з ковідом можна було б і почекати привату, а не займатися збиванням "двадцяток"
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його. Развалинами ВТБ удовлетворен
Betis_ck
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 16:55

Re: Приватбанк

  Ой+ написав:В чому там "елітність" крім жовтого кольору?
В відділенні без черги - наприклад, потрібно терміново зробити нову картку. В кал-центрі без черги, це теж важливо.
Зараз дзвонив, одразу, без очікування, поговорив з консультантом, він сказав, що 20-ка стосується тільки тим, кому прийде повідомлення, як тут вже казали. Про критерії відбору нічого не повідомив
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:01

  ingtrans написав:Интересно, а никто не дергал НБУ, когда ему предлагали бесплатный голд? :) Шучу, конечно, но исходя из того, что критерии бесплатности нигде явно не указаны, в отличие от 20 грн в месяц за голд-клуб, жалобы в вышестоящие инстанции кажутся малоперспективными.

Розповсюджуєте дезу. На момент, коли мені видавали голд-картку, умови пільгового оформлення були чітко прописані на сайті. Якщо з того часу шось змінилося, то Прихват мав про це повідомити, а не просто потерти з сайту. Більше того, знаючи Прихват, цілком можна припустити, що вони і досі там десь є, але у такій дупі, куди ніколи не здогадаєшся зазирнути.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:35

  protefiks1959 написав:
  Ой+ написав:В чому там "елітність" крім жовтого кольору?
В відділенні без черги - наприклад, потрібно терміново зробити нову картку. В кал-центрі без черги, це теж важливо.
Зараз дзвонив, одразу, без очікування, поговорив з консультантом, він сказав, що 20-ка стосується тільки тим, кому прийде повідомлення, як тут вже казали. Про критерії відбору нічого не повідомив

Також подзвонив по своїх питаннях , спросив про нововведення. Відповідь : це стосується всіх пільговиків хто немає зараз депозит 50т, але має прийти особисте повідомлення. І вам поки не надходило.
pavyak
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