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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8737873887398740 Додано: Пон 23 лис, 2020 17:38 klug написав: ingtrans написав: Интересно, а никто не дергал НБУ, когда ему предлагали бесплатный голд? Шучу, конечно, но исходя из того, что критерии бесплатности нигде явно не указаны, в отличие от 20 грн в месяц за голд-клуб, жалобы в вышестоящие инстанции кажутся малоперспективными. Интересно, а никто не дергал НБУ, когда ему предлагали бесплатный голд?Шучу, конечно, но исходя из того, что критерии бесплатности нигде явно не указаны, в отличие от 20 грн в месяц за голд-клуб, жалобы в вышестоящие инстанции кажутся малоперспективными.

Розповсюджуєте дезу. На момент, коли мені видавали голд-картку, умови пільгового оформлення були чітко прописані на сайті. Якщо з того часу шось змінилося, то Прихват мав про це повідомити, а не просто потерти з сайту. Більше того, знаючи Прихват, цілком можна припустити, що вони і досі там десь є, але у такій дупі, куди ніколи не здогадаєшся зазирнути. Розповсюджуєте дезу. На момент, коли мені видавали голд-картку, умови пільгового оформлення були чітко прописані на сайті. Якщо з того часу шось змінилося, то Прихват мав про це повідомити, а не просто потерти з сайту. Більше того, знаючи Прихват, цілком можна припустити, що вони і досі там десь є, але у такій дупі, куди ніколи не здогадаєшся зазирнути.

И какими они были? Никогда не видел четко прописанных условий по бесплатному клубу голд. По бесплатноЙ карте Platinum такие условие были и есть сейчас, а вот по годлу...

Когда-то почти давным-давно (лет 8 назад) мне тоже дали бесплатную голд. Дали, по сути, просто так. Тогда сказали, что за то, что я давний и надежный клинт банка, хотя на сайте ничего такого, конечно, не было, как не было и никаких других условий. Условие, по сути, было одно: банк выдавал голд с бесплатным членством в клубе только по своей инициативе. Причем в последние годы выдавал все больше и больше. Ну а теперь, банк дал - банк взял. И какими они были? Никогда не видел четко прописанных условий по бесплатному клубу голд. По бесплатноЙ карте Platinum такие условие были и есть сейчас, а вот по годлу...Когда-то почти давным-давно (лет 8 назад) мне тоже дали бесплатную голд. Дали, по сути, просто так. Тогда сказали, что за то, что я давний и надежный клинт банка, хотя на сайте ничего такого, конечно, не было, как не было и никаких других условий. Условие, по сути, было одно: банк выдавал голд с бесплатным членством в клубе только по своей инициативе. Причем в последние годы выдавал все больше и больше. Ну а теперь, банк дал - банк взял. https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank ( кешбэк, % на остаток )

- > monobank ( ) http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард ( кешбэк, % на остаток )

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Повідомлень: 1793 З нами з: 31.07.19 Подякував: 39 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лис, 2020 17:52 Re: Приватбанк ingtrans написав: Условие, по сути, было одно: банк выдавал голд с бесплатным членством в клубе только по своей инициативе. Причем в последние годы выдавал все больше и больше. Ну а теперь, банк дал - банк взял. Условие, по сути, было одно: банк выдавал голд с бесплатным членством в клубе только по своей инициативе. Причем в последние годы выдавал все больше и больше. Ну а теперь, банк дал - банк взял.

Колись безплатне членство в Голд клубі Бєні гарантувало безплатність Голд клуба

Братків...що і зараз в силі. Колись безплатне членство в Голд клубі Бєні гарантувало безплатність Голд клубаБратків...що і зараз в силі. http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса

Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 35188 З нами з: 22.11.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 1759 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8737873887398740 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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