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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8737873887398740
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:38

  klug написав:
  ingtrans написав:Интересно, а никто не дергал НБУ, когда ему предлагали бесплатный голд? :) Шучу, конечно, но исходя из того, что критерии бесплатности нигде явно не указаны, в отличие от 20 грн в месяц за голд-клуб, жалобы в вышестоящие инстанции кажутся малоперспективными.

Розповсюджуєте дезу. На момент, коли мені видавали голд-картку, умови пільгового оформлення були чітко прописані на сайті. Якщо з того часу шось змінилося, то Прихват мав про це повідомити, а не просто потерти з сайту. Більше того, знаючи Прихват, цілком можна припустити, що вони і досі там десь є, але у такій дупі, куди ніколи не здогадаєшся зазирнути.

И какими они были? Никогда не видел четко прописанных условий по бесплатному клубу голд. По бесплатноЙ карте Platinum такие условие были и есть сейчас, а вот по годлу...
Когда-то почти давным-давно (лет 8 назад) мне тоже дали бесплатную голд. Дали, по сути, просто так. Тогда сказали, что за то, что я давний и надежный клинт банка, хотя на сайте ничего такого, конечно, не было, как не было и никаких других условий. Условие, по сути, было одно: банк выдавал голд с бесплатным членством в клубе только по своей инициативе. Причем в последние годы выдавал все больше и больше. Ну а теперь, банк дал - банк взял.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:52

Re: Приватбанк

  ingtrans написав:Условие, по сути, было одно: банк выдавал голд с бесплатным членством в клубе только по своей инициативе. Причем в последние годы выдавал все больше и больше. Ну а теперь, банк дал - банк взял.

Колись безплатне членство в Голд клубі Бєні гарантувало безплатність Голд клуба
Братків...що і зараз в силі.
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