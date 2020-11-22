ingtrans написав:Интересно, а никто не дергал НБУ, когда ему предлагали бесплатный голд? Шучу, конечно, но исходя из того, что критерии бесплатности нигде явно не указаны, в отличие от 20 грн в месяц за голд-клуб, жалобы в вышестоящие инстанции кажутся малоперспективными.
Розповсюджуєте дезу. На момент, коли мені видавали голд-картку, умови пільгового оформлення були чітко прописані на сайті. Якщо з того часу шось змінилося, то Прихват мав про це повідомити, а не просто потерти з сайту. Більше того, знаючи Прихват, цілком можна припустити, що вони і досі там десь є, але у такій дупі, куди ніколи не здогадаєшся зазирнути.
И какими они были? Никогда не видел четко прописанных условий по бесплатному клубу голд. По бесплатноЙ карте Platinum такие условие были и есть сейчас, а вот по годлу... Когда-то почти давным-давно (лет 8 назад) мне тоже дали бесплатную голд. Дали фактически просто так. Тогда сказали, что за то, что я давний и надежный клинт банка, хотя на сайте ничего такого, конечно, не было, как не было и никаких других условий. Условие, по сути, было одно: банк выдавал голд с бесплатным членством в клубе только по своей инициативе. Причем в последние годы выдавал все больше и больше. Ну а теперь, банк дал - банк взял.
Востаннє редагувалось ingtrans в Пон 23 лис, 2020 18:32, всього редагувалось 1 раз.
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ingtrans написав:Условие, по сути, было одно: банк выдавал голд с бесплатным членством в клубе только по своей инициативе. Причем в последние годы выдавал все больше и больше. Ну а теперь, банк дал - банк взял.
Колись безплатне членство в Голд клубі Бєні гарантувало безплатність Голд клуба Братків...що і зараз в силі.
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maxprofit написав:Колеги, як переказати з доларУні на доларУні іншого клієнта Привата 4000 дол - обирати свіфт переказ чи можна вибрати переказ на карту Привата і корезоїд сам оформить свіфт, якщо отримувач та відправник є фіз.особи-клієнти банку ?
maxprofit написав:Колеги, як переказати з доларУні на доларУні іншого клієнта Привата 4000 дол - обирати свіфт переказ чи можна вибрати переказ на карту Привата і корезоїд сам оформить свіфт, якщо отримувач та відправник є фіз.особи-клієнти банку ?
Безналичкой не получится.
Хіба?
Валюта на 3 особу з рахунку на рахунок в Україні не ходить. Є винятки на близьку родину...але це лишній клопіт.
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maxprofit написав:Людина з іншого міста хоче віддати борг 4000 дол. В тумбу можна запхати буде тоді на доларову інет Уні карту за 0,2% комісії? Чи одразу питання зайві у банка виникнуть ?
На чужу карту валютну валюту пхати не можна. Якщо є абсолютна довіра... як в мене з кумом... то можна пару схем придумати.
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