ingtrans написав:Интересно, а никто не дергал НБУ, когда ему предлагали бесплатный голд? Шучу, конечно, но исходя из того, что критерии бесплатности нигде явно не указаны, в отличие от 20 грн в месяц за голд-клуб, жалобы в вышестоящие инстанции кажутся малоперспективными.
Розповсюджуєте дезу. На момент, коли мені видавали голд-картку, умови пільгового оформлення були чітко прописані на сайті. Якщо з того часу шось змінилося, то Прихват мав про це повідомити, а не просто потерти з сайту. Більше того, знаючи Прихват, цілком можна припустити, що вони і досі там десь є, але у такій дупі, куди ніколи не здогадаєшся зазирнути.
И какими они были? Никогда не видел четко прописанных условий по бесплатному клубу голд. По бесплатноЙ карте Platinum такие условие были и есть сейчас, а вот по годлу... Когда-то почти давным-давно (лет 8 назад) мне тоже дали бесплатную голд. Дали фактически просто так. Тогда сказали, что за то, что я давний и надежный клинт банка, хотя на сайте ничего такого, конечно, не было, как не было и никаких других условий. Условие, по сути, было одно: банк выдавал голд с бесплатным членством в клубе только по своей инициативе. Причем в последние годы выдавал все больше и больше. Ну а теперь, банк дал - банк взял.
Востаннє редагувалось ingtrans в Пон 23 лис, 2020 18:32, всього редагувалось 1 раз.
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ingtrans написав:Условие, по сути, было одно: банк выдавал голд с бесплатным членством в клубе только по своей инициативе. Причем в последние годы выдавал все больше и больше. Ну а теперь, банк дал - банк взял.
Колись безплатне членство в Голд клубі Бєні гарантувало безплатність Голд клуба Братків...що і зараз в силі.
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maxprofit написав:Колеги, як переказати з доларУні на доларУні іншого клієнта Привата 4000 дол - обирати свіфт переказ чи можна вибрати переказ на карту Привата і корезоїд сам оформить свіфт, якщо отримувач та відправник є фіз.особи-клієнти банку ?
maxprofit написав:Колеги, як переказати з доларУні на доларУні іншого клієнта Привата 4000 дол - обирати свіфт переказ чи можна вибрати переказ на карту Привата і корезоїд сам оформить свіфт, якщо отримувач та відправник є фіз.особи-клієнти банку ?
Безналичкой не получится.
Хіба?
Валюта на 3 особу з рахунку на рахунок в Україні не ходить. Є винятки на близьку родину...але це лишній клопіт.
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maxprofit написав:Людина з іншого міста хоче віддати борг 4000 дол. В тумбу можна запхати буде тоді на доларову інет Уні карту за 0,2% комісії? Чи одразу питання зайві у банка виникнуть ?
На чужу карту валютну валюту пхати не можна. Якщо є абсолютна довіра... як в мене з кумом... то можна пару схем придумати.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Ой+ написав:В чому там "елітність" крім жовтого кольору?
В відділенні без черги - наприклад, потрібно терміново зробити нову картку. В кал-центрі без черги, це теж важливо. Зараз дзвонив, одразу, без очікування, поговорив з консультантом, він сказав, що 20-ка стосується тільки тим, кому прийде повідомлення, як тут вже казали. Про критерії відбору нічого не повідомив
Мій досвід не показує переваг від гольди, та і навіть від платини незначні. Банк може хоче батогом та пряником активізувати клієнтів. Мені на кредитку збільшили ліміт до 75 тис., хоча не користуюсь і кешбек пропонують. Хтось дозанесе грошей для бесплатної гольди, десь вище було, комусь закриють картки, хтось попаде на 20-ку, а таких напевно буде найбільше.
maxprofit написав:Людина з іншого міста хоче віддати борг 4000 дол.
Можнаобійтись без комісів. Якщо цікаво пишіть в ЛС.
ingtrans написав:Условие, по сути, было одно: банк выдавал голд с бесплатным членством в клубе только по своей инициативе. Причем в последние годы выдавал все больше и больше. Ну а теперь, банк дал - банк взял.
Не совсем так - примерно 10 лет назад чтобы стать членом голд-клуба был как минимум один достаточно четкий критерий - надо было иметь депо в банке на сумму кажется как раз 50000 грн. (можно в валюте на эквивалентную сумму). Причем обещалось, что наличие такого депо (просто разово), гарантировало пожизненное бесплатное членство в клЮбе. Но теперь похоже что-то сломалось...
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
А я вдруг вспомнил, что мне бесплатный Голд достался не за размер депозита, а в качестве компенсации за какой-то косяк. Даже и не помню, давали ли его в те времена за депозит, что-то кажется, что не было такой "опции" тогда. Хотя депозиты в истории были и поболее, но насчет совпадения этих событий во времени не уверен.
Интересно, может таких не цепляют с этим нововведением.
А первый мой платёж за голд-клуб был ещё годовой, а не месячный, это потом они стали ежемесячные.