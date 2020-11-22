Flamingo написав:
Не совсем так - примерно 10 лет назад чтобы стать членом голд-клуба был как минимум один достаточно четкий критерий - надо было иметь депо в банке на сумму кажется как раз 50000 грн. (можно в валюте на эквивалентную сумму). Причем обещалось, что наличие такого депо (просто разово), гарантировало пожизненное бесплатное членство в клЮбе. Но теперь похоже что-то сломалось...
Чат дает такие условия для льготного голд клуба
Оформити картку Універсальна Gold без плати щомісячного членського внеску можуть наступні категорії пільгових клієнтів:
- сумлінні позичальники, обрані централізовано Головним Офісом;
- великі вкладники з сумою вкладів від 50 тис.грн (або еквівалент в іншій валюті), крім вкладу ПриватВклад;
- керівний склад стратегічно важливих підприємств, в т.ч. і зарплатних проектів ПриватБанку (засновник, директор, головний бухгалтер).
Ці категорії клієнтів автоматично вносяться в базу особливих клієнтів Gold-клубі. При оформленні картки співробітник побачить повідомлення, що картка оформлюється безкоштовно без плати щомісячного членського внеску.