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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8738873987408741
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 20:56

  Flamingo написав:
  ingtrans написав:Условие, по сути, было одно: банк выдавал голд с бесплатным членством в клубе только по своей инициативе. Причем в последние годы выдавал все больше и больше. Ну а теперь, банк дал - банк взял.

Не совсем так - примерно 10 лет назад чтобы стать членом голд-клуба был как минимум один достаточно четкий критерий - надо было иметь депо в банке на сумму кажется как раз 50000 грн. (можно в валюте на эквивалентную сумму). Причем обещалось, что наличие такого депо (просто разово), гарантировало пожизненное бесплатное членство в клЮбе. Но теперь похоже что-то сломалось...

Чат дает такие условия для льготного голд клуба
Оформити картку Універсальна Gold без плати щомісячного членського внеску можуть наступні категорії пільгових клієнтів:

- сумлінні позичальники, обрані централізовано Головним Офісом;
- великі вкладники з сумою вкладів від 50 тис.грн (або еквівалент в іншій валюті), крім вкладу ПриватВклад;
- керівний склад стратегічно важливих підприємств, в т.ч. і зарплатних проектів ПриватБанку (засновник, директор, головний бухгалтер).

Ці категорії клієнтів автоматично вносяться в базу особливих клієнтів Gold-клубі. При оформленні картки співробітник побачить повідомлення, що картка оформлюється безкоштовно без плати щомісячного членського внеску.
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  #<1 ... 8738873987408741
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