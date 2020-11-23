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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8738873987408741
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 20:56

  Flamingo написав:
  ingtrans написав:Условие, по сути, было одно: банк выдавал голд с бесплатным членством в клубе только по своей инициативе. Причем в последние годы выдавал все больше и больше. Ну а теперь, банк дал - банк взял.

Не совсем так - примерно 10 лет назад чтобы стать членом голд-клуба был как минимум один достаточно четкий критерий - надо было иметь депо в банке на сумму кажется как раз 50000 грн. (можно в валюте на эквивалентную сумму). Причем обещалось, что наличие такого депо (просто разово), гарантировало пожизненное бесплатное членство в клЮбе. Но теперь похоже что-то сломалось...

Чат дает такие условия для льготного голд клуба
Оформити картку Універсальна Gold без плати щомісячного членського внеску можуть наступні категорії пільгових клієнтів:

- сумлінні позичальники, обрані централізовано Головним Офісом;
- великі вкладники з сумою вкладів від 50 тис.грн (або еквівалент в іншій валюті), крім вкладу ПриватВклад;
- керівний склад стратегічно важливих підприємств, в т.ч. і зарплатних проектів ПриватБанку (засновник, директор, головний бухгалтер).

Ці категорії клієнтів автоматично вносяться в базу особливих клієнтів Gold-клубі. При оформленні картки співробітник побачить повідомлення, що картка оформлюється безкоштовно без плати щомісячного членського внеску.
    +50 грн
  • 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
  • https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
  • http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
  • https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 21:28

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:Не совсем так - примерно 10 лет назад чтобы стать членом голд-клуба был как минимум один достаточно четкий критерий - надо было иметь депо в банке на сумму кажется как раз 50000 грн. (можно в валюте на эквивалентную сумму). Причем обещалось, что наличие такого депо (просто разово), гарантировало пожизненное бесплатное членство в клЮбе. Но теперь похоже что-то сломалось...

Не уверен. Депозит сам по себе в те времена по Gold ничего не решал. Банк как мог предложить перейти на бесплатное обслуживание, так мог и не предложить, но депозит был весомым аргументом для банка. О пожизненности бесплатного членства тоже, вроде, ничего не было. 50000 - это сейчас пишут. ИМХО, в 2010 г. порог входа должен был быть ниже.

PS. Нашел свою первую карту Gold - срок действия 03/13. Вот только не помню, тогда карты на год давали или на три. В общем, я не сильно ошибся, когда сказал, что это было лет 8 назад.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 22:00

  ingtrans написав:
  Flamingo написав:Не совсем так - примерно 10 лет назад чтобы стать членом голд-клуба был как минимум один достаточно четкий критерий - надо было иметь депо в банке на сумму кажется как раз 50000 грн. (можно в валюте на эквивалентную сумму). Причем обещалось, что наличие такого депо (просто разово), гарантировало пожизненное бесплатное членство в клЮбе. Но теперь похоже что-то сломалось...

Не уверен. Депозит сам по себе в те времена по Gold ничего не решал. Банк как мог предложить перейти на бесплатное обслуживание, так мог и не предложить, но депозит был весомым аргументом для банка. О пожизненности бесплатного членства тоже, вроде, ничего не было. 50000 - это сейчас пишут. ИМХО, в 2010 г. порог входа должен был быть ниже.

PS. Нашел свою первую карту Gold - срок действия 03/13. Вот только не помню, тогда карты на год давали или на три. В общем, я не сильно ошибся, когда сказал, что это было лет 8 назад.

Ну а я уверен. Я начинал с уни-клубнички. Обычной. И после того как открыл несколько депо (в разных валютах - и вышло как раз больше 50к) и оформлял КДВ в этих валютах то мне менеджер как раз и сказала, что поскольку я превысил 50к - то мне кдвшки уже положены голдовые. И что если я хочу уни поменять на голдовую - то тоже можно сделать это бесплатно и без 20 грн. ежемесячного, якобы "пожизнено". Других заслуг перед #зеленелайно я тогда кроме суммы депо не имел и "вступил в клЮб" именно по сумме депо.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 22:19

  Flamingo написав:
  ingtrans написав:
  Flamingo написав:Не совсем так - примерно 10 лет назад чтобы стать членом голд-клуба был как минимум один достаточно четкий критерий - надо было иметь депо в банке на сумму кажется как раз 50000 грн. (можно в валюте на эквивалентную сумму). Причем обещалось, что наличие такого депо (просто разово), гарантировало пожизненное бесплатное членство в клЮбе. Но теперь похоже что-то сломалось...

Не уверен. Депозит сам по себе в те времена по Gold ничего не решал. Банк как мог предложить перейти на бесплатное обслуживание, так мог и не предложить, но депозит был весомым аргументом для банка. О пожизненности бесплатного членства тоже, вроде, ничего не было. 50000 - это сейчас пишут. ИМХО, в 2010 г. порог входа должен был быть ниже.

PS. Нашел свою первую карту Gold - срок действия 03/13. Вот только не помню, тогда карты на год давали или на три. В общем, я не сильно ошибся, когда сказал, что это было лет 8 назад.

Ну а я уверен. Я начинал с уни-клубнички. Обычной. И после того как открыл несколько депо (в разных валютах - и вышло как раз больше 50к) и оформлял КДВ в этих валютах то мне менеджер как раз и сказала, что поскольку я превысил 50к - то мне кдвшки уже положены голдовые. И что если я хочу уни поменять на голдовую - то тоже можно сделать это бесплатно и без 20 грн. ежемесячного, якобы "пожизнено". Других заслуг перед #зеленелайно я тогда кроме суммы депо не имел и "вступил в клЮб" именно по сумме депо.

Подтверждаю, у меня похожая ситуация была и персональный менеджер мне тоже говорила о пожизненности бесплатного голда.
Востаннє редагувалось velvet в Пон 23 лис, 2020 22:21, всього редагувалось 1 раз.
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зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 22:20

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:Ну а я уверен.

Так этой Вы уверены со слов менеджера. Я не сомневаюсь, что критерии бесплатности Gold-клуба у банка были и менеджеры в какой-то мере осведомлены, но Вы когда-нибудь видели их на сайте Привата? Я не помню такого. Писали 20 грн в месяц и всё. Точно так же помню, что для Platinum такие критерии давно указаны на сайте, только суммы депозитов со временем менялись.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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