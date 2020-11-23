ingtrans написав:Условие, по сути, было одно: банк выдавал голд с бесплатным членством в клубе только по своей инициативе. Причем в последние годы выдавал все больше и больше. Ну а теперь, банк дал - банк взял.
Не совсем так - примерно 10 лет назад чтобы стать членом голд-клуба был как минимум один достаточно четкий критерий - надо было иметь депо в банке на сумму кажется как раз 50000 грн. (можно в валюте на эквивалентную сумму). Причем обещалось, что наличие такого депо (просто разово), гарантировало пожизненное бесплатное членство в клЮбе. Но теперь похоже что-то сломалось...
Чат дает такие условия для льготного голд клуба Оформити картку Універсальна Gold без плати щомісячного членського внеску можуть наступні категорії пільгових клієнтів:
- сумлінні позичальники, обрані централізовано Головним Офісом; - великі вкладники з сумою вкладів від 50 тис.грн (або еквівалент в іншій валюті), крім вкладу ПриватВклад; - керівний склад стратегічно важливих підприємств, в т.ч. і зарплатних проектів ПриватБанку (засновник, директор, головний бухгалтер).
Ці категорії клієнтів автоматично вносяться в базу особливих клієнтів Gold-клубі. При оформленні картки співробітник побачить повідомлення, що картка оформлюється безкоштовно без плати щомісячного членського внеску.
Flamingo написав:Не совсем так - примерно 10 лет назад чтобы стать членом голд-клуба был как минимум один достаточно четкий критерий - надо было иметь депо в банке на сумму кажется как раз 50000 грн. (можно в валюте на эквивалентную сумму). Причем обещалось, что наличие такого депо (просто разово), гарантировало пожизненное бесплатное членство в клЮбе. Но теперь похоже что-то сломалось...
Не уверен. Депозит сам по себе в те времена по Gold ничего не решал. Банк как мог предложить перейти на бесплатное обслуживание, так мог и не предложить, но депозит был весомым аргументом для банка. О пожизненности бесплатного членства тоже, вроде, ничего не было. 50000 - это сейчас пишут. ИМХО, в 2010 г. порог входа должен был быть ниже.
PS. Нашел свою первую карту Gold - срок действия 03/13. Вот только не помню, тогда карты на год давали или на три. В общем, я не сильно ошибся, когда сказал, что это было лет 8 назад.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
Flamingo написав:Не совсем так - примерно 10 лет назад чтобы стать членом голд-клуба был как минимум один достаточно четкий критерий - надо было иметь депо в банке на сумму кажется как раз 50000 грн. (можно в валюте на эквивалентную сумму). Причем обещалось, что наличие такого депо (просто разово), гарантировало пожизненное бесплатное членство в клЮбе. Но теперь похоже что-то сломалось...
Не уверен. Депозит сам по себе в те времена по Gold ничего не решал. Банк как мог предложить перейти на бесплатное обслуживание, так мог и не предложить, но депозит был весомым аргументом для банка. О пожизненности бесплатного членства тоже, вроде, ничего не было. 50000 - это сейчас пишут. ИМХО, в 2010 г. порог входа должен был быть ниже.
PS. Нашел свою первую карту Gold - срок действия 03/13. Вот только не помню, тогда карты на год давали или на три. В общем, я не сильно ошибся, когда сказал, что это было лет 8 назад.
Ну а я уверен. Я начинал с уни-клубнички. Обычной. И после того как открыл несколько депо (в разных валютах - и вышло как раз больше 50к) и оформлял КДВ в этих валютах то мне менеджер как раз и сказала, что поскольку я превысил 50к - то мне кдвшки уже положены голдовые. И что если я хочу уни поменять на голдовую - то тоже можно сделать это бесплатно и без 20 грн. ежемесячного, якобы "пожизнено". Других заслуг перед #зеленелайно я тогда кроме суммы депо не имел и "вступил в клЮб" именно по сумме депо.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Flamingo написав:Не совсем так - примерно 10 лет назад чтобы стать членом голд-клуба был как минимум один достаточно четкий критерий - надо было иметь депо в банке на сумму кажется как раз 50000 грн. (можно в валюте на эквивалентную сумму). Причем обещалось, что наличие такого депо (просто разово), гарантировало пожизненное бесплатное членство в клЮбе. Но теперь похоже что-то сломалось...
Не уверен. Депозит сам по себе в те времена по Gold ничего не решал. Банк как мог предложить перейти на бесплатное обслуживание, так мог и не предложить, но депозит был весомым аргументом для банка. О пожизненности бесплатного членства тоже, вроде, ничего не было. 50000 - это сейчас пишут. ИМХО, в 2010 г. порог входа должен был быть ниже.
PS. Нашел свою первую карту Gold - срок действия 03/13. Вот только не помню, тогда карты на год давали или на три. В общем, я не сильно ошибся, когда сказал, что это было лет 8 назад.
Ну а я уверен. Я начинал с уни-клубнички. Обычной. И после того как открыл несколько депо (в разных валютах - и вышло как раз больше 50к) и оформлял КДВ в этих валютах то мне менеджер как раз и сказала, что поскольку я превысил 50к - то мне кдвшки уже положены голдовые. И что если я хочу уни поменять на голдовую - то тоже можно сделать это бесплатно и без 20 грн. ежемесячного, якобы "пожизнено". Других заслуг перед #зеленелайно я тогда кроме суммы депо не имел и "вступил в клЮб" именно по сумме депо.
Подтверждаю, у меня похожая ситуация была и персональный менеджер мне тоже говорила о пожизненности бесплатного голда.
Востаннє редагувалось velvet в Пон 23 лис, 2020 22:21, всього редагувалось 1 раз.
Так этой Вы уверены со слов менеджера. Я не сомневаюсь, что критерии бесплатности Gold-клуба у банка были и менеджеры в какой-то мере осведомлены, но Вы когда-нибудь видели их на сайте Привата? Я не помню такого. Писали 20 грн в месяц и всё. Точно так же помню, что для Platinum такие критерии давно указаны на сайте, только суммы депозитов со временем менялись.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)