Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Приватбанк Приватбанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8738873987408741 Додано: Пон 23 лис, 2020 20:56 Flamingo написав: ingtrans написав: Условие, по сути, было одно: банк выдавал голд с бесплатным членством в клубе только по своей инициативе. Причем в последние годы выдавал все больше и больше. Ну а теперь, банк дал - банк взял. Условие, по сути, было одно: банк выдавал голд с бесплатным членством в клубе только по своей инициативе. Причем в последние годы выдавал все больше и больше. Ну а теперь, банк дал - банк взял.

Не совсем так - примерно 10 лет назад чтобы стать членом голд-клуба был как минимум один достаточно четкий критерий - надо было иметь депо в банке на сумму кажется как раз 50000 грн. (можно в валюте на эквивалентную сумму). Причем обещалось, что наличие такого депо (просто разово), гарантировало пожизненное бесплатное членство в клЮбе. Но теперь похоже что-то сломалось... Не совсем так - примерно 10 лет назад чтобы стать членом голд-клуба был как минимум один достаточно четкий критерий - надо было иметь депо в банке на сумму кажется как раз 50000 грн. (можно в валюте на эквивалентную сумму). Причем обещалось, что наличие такого депо (просто разово), гарантировало пожизненное бесплатное членство в клЮбе. Но теперь похоже что-то сломалось...

Чат дает такие условия для льготного голд клуба

Оформити картку Універсальна Gold без плати щомісячного членського внеску можуть наступні категорії пільгових клієнтів:



- сумлінні позичальники, обрані централізовано Головним Офісом;

- великі вкладники з сумою вкладів від 50 тис.грн (або еквівалент в іншій валюті), крім вкладу ПриватВклад;

- керівний склад стратегічно важливих підприємств, в т.ч. і зарплатних проектів ПриватБанку (засновник, директор, головний бухгалтер).



Ці категорії клієнтів автоматично вносяться в базу особливих клієнтів Gold-клубі. При оформленні картки співробітник побачить повідомлення, що картка оформлюється безкоштовно без плати щомісячного членського внеску. Чат дает такие условия для льготного голд клубаОформити картку Універсальна Gold без плати щомісячного членського внеску можуть наступні категорії пільгових клієнтів:- сумлінні позичальники, обрані централізовано Головним Офісом;- великі вкладники з сумою вкладів від 50 тис.грн (або еквівалент в іншій валюті), крім вкладу ПриватВклад;- керівний склад стратегічно важливих підприємств, в т.ч. і зарплатних проектів ПриватБанку (засновник, директор, головний бухгалтер).Ці категорії клієнтів автоматично вносяться в базу особливих клієнтів Gold-клубі. При оформленні картки співробітник побачить повідомлення, що картка оформлюється безкоштовно без плати щомісячного членського внеску. +50 грн

6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам

Промо-код Бонус к депозитам https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк

Монобанк http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард

Форвард Кококард https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая

Абанк Зеленая https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo vollena71

Повідомлень: 2541 З нами з: 18.09.13 Подякував: 489 раз. Подякували: 514 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лис, 2020 21:28 Re: Приватбанк Flamingo написав: Не совсем так - примерно 10 лет назад чтобы стать членом голд-клуба был как минимум один достаточно четкий критерий - надо было иметь депо в банке на сумму кажется как раз 50000 грн. (можно в валюте на эквивалентную сумму). Причем обещалось, что наличие такого депо (просто разово), гарантировало пожизненное бесплатное членство в клЮбе. Но теперь похоже что-то сломалось... Не совсем так - примерно 10 лет назад чтобы стать членом голд-клуба был как минимум один достаточно четкий критерий - надо было иметь депо в банке на сумму кажется как раз 50000 грн. (можно в валюте на эквивалентную сумму). Причем обещалось, что наличие такого депо (просто разово), гарантировало пожизненное бесплатное членство в клЮбе. Но теперь похоже что-то сломалось...

Не уверен. Депозит сам по себе в те времена по Gold ничего не решал. Банк как мог предложить перейти на бесплатное обслуживание, так мог и не предложить, но депозит был весомым аргументом для банка. О пожизненности бесплатного членства тоже, вроде, ничего не было. 50000 - это сейчас пишут. ИМХО, в 2010 г. порог входа должен был быть ниже.



PS. Нашел свою первую карту Gold - срок действия 03/13. Вот только не помню, тогда карты на год давали или на три. В общем, я не сильно ошибся, когда сказал, что это было лет 8 назад. Не уверен. Депозит сам по себе в те времена по Gold ничего не решал. Банк как мог предложить перейти на бесплатное обслуживание, так мог и не предложить, но депозит был весомым аргументом для банка. О пожизненности бесплатного членства тоже, вроде, ничего не было. 50000 - это сейчас пишут. ИМХО, в 2010 г. порог входа должен был быть ниже.PS. Нашел свою первую карту Gold - срок действия 03/13. Вот только не помню, тогда карты на год давали или на три. В общем, я не сильно ошибся, когда сказал, что это было лет 8 назад. https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank ( кешбэк, % на остаток )

- > monobank ( ) http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард ( кешбэк, % на остаток )

- > деб./кред. КОКО Форвард ( ) https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank ( кешбэк )

- > Sportbank ( ) https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк ( кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП ) ingtrans

Повідомлень: 1799 З нами з: 31.07.19 Подякував: 39 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лис, 2020 22:00 ingtrans написав: Flamingo написав: Не совсем так - примерно 10 лет назад чтобы стать членом голд-клуба был как минимум один достаточно четкий критерий - надо было иметь депо в банке на сумму кажется как раз 50000 грн. (можно в валюте на эквивалентную сумму). Причем обещалось, что наличие такого депо (просто разово), гарантировало пожизненное бесплатное членство в клЮбе. Но теперь похоже что-то сломалось... Не совсем так - примерно 10 лет назад чтобы стать членом голд-клуба был как минимум один достаточно четкий критерий - надо было иметь депо в банке на сумму кажется как раз 50000 грн. (можно в валюте на эквивалентную сумму). Причем обещалось, что наличие такого депо (просто разово), гарантировало пожизненное бесплатное членство в клЮбе. Но теперь похоже что-то сломалось...

Не уверен. Депозит сам по себе в те времена по Gold ничего не решал. Банк как мог предложить перейти на бесплатное обслуживание, так мог и не предложить, но депозит был весомым аргументом для банка. О пожизненности бесплатного членства тоже, вроде, ничего не было. 50000 - это сейчас пишут. ИМХО, в 2010 г. порог входа должен был быть ниже.



PS. Нашел свою первую карту Gold - срок действия 03/13. Вот только не помню, тогда карты на год давали или на три. В общем, я не сильно ошибся, когда сказал, что это было лет 8 назад. Не уверен. Депозит сам по себе в те времена по Gold ничего не решал. Банк как мог предложить перейти на бесплатное обслуживание, так мог и не предложить, но депозит был весомым аргументом для банка. О пожизненности бесплатного членства тоже, вроде, ничего не было. 50000 - это сейчас пишут. ИМХО, в 2010 г. порог входа должен был быть ниже.PS. Нашел свою первую карту Gold - срок действия 03/13. Вот только не помню, тогда карты на год давали или на три. В общем, я не сильно ошибся, когда сказал, что это было лет 8 назад.

Ну а я уверен. Я начинал с уни-клубнички. Обычной. И после того как открыл несколько депо (в разных валютах - и вышло как раз больше 50к) и оформлял КДВ в этих валютах то мне менеджер как раз и сказала, что поскольку я превысил 50к - то мне кдвшки уже положены голдовые. И что если я хочу уни поменять на голдовую - то тоже можно сделать это бесплатно и без 20 грн. ежемесячного, якобы "пожизнено". Других заслуг перед #зеленелайно я тогда кроме суммы депо не имел и "вступил в клЮб" именно по сумме депо. Ну а я уверен. Я начинал с уни-клубнички. Обычной. И после того как открыл несколько депо (в разных валютах - и вышло как раз больше 50к) и оформлял КДВ в этих валютах то мне менеджер как раз и сказала, что поскольку я превысил 50к - то мне кдвшки уже положены голдовые. И что если я хочу уни поменять на голдовую - то тоже можно сделать это бесплатно и без 20 грн. ежемесячного, якобы "пожизнено". Других заслуг перед #зеленелайно я тогда кроме суммы депо не имел и "вступил в клЮб" именно по сумме депо. 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo 1

Повідомлень: 5146 З нами з: 20.03.15 Подякував: 90 раз. Подякували: 1187 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лис, 2020 22:19 Flamingo написав: ingtrans написав: Flamingo написав: Не совсем так - примерно 10 лет назад чтобы стать членом голд-клуба был как минимум один достаточно четкий критерий - надо было иметь депо в банке на сумму кажется как раз 50000 грн. (можно в валюте на эквивалентную сумму). Причем обещалось, что наличие такого депо (просто разово), гарантировало пожизненное бесплатное членство в клЮбе. Но теперь похоже что-то сломалось... Не совсем так - примерно 10 лет назад чтобы стать членом голд-клуба был как минимум один достаточно четкий критерий - надо было иметь депо в банке на сумму кажется как раз 50000 грн. (можно в валюте на эквивалентную сумму). Причем обещалось, что наличие такого депо (просто разово), гарантировало пожизненное бесплатное членство в клЮбе. Но теперь похоже что-то сломалось...

Не уверен. Депозит сам по себе в те времена по Gold ничего не решал. Банк как мог предложить перейти на бесплатное обслуживание, так мог и не предложить, но депозит был весомым аргументом для банка. О пожизненности бесплатного членства тоже, вроде, ничего не было. 50000 - это сейчас пишут. ИМХО, в 2010 г. порог входа должен был быть ниже.



PS. Нашел свою первую карту Gold - срок действия 03/13. Вот только не помню, тогда карты на год давали или на три. В общем, я не сильно ошибся, когда сказал, что это было лет 8 назад. Не уверен. Депозит сам по себе в те времена по Gold ничего не решал. Банк как мог предложить перейти на бесплатное обслуживание, так мог и не предложить, но депозит был весомым аргументом для банка. О пожизненности бесплатного членства тоже, вроде, ничего не было. 50000 - это сейчас пишут. ИМХО, в 2010 г. порог входа должен был быть ниже.PS. Нашел свою первую карту Gold - срок действия 03/13. Вот только не помню, тогда карты на год давали или на три. В общем, я не сильно ошибся, когда сказал, что это было лет 8 назад.

Ну а я уверен. Я начинал с уни-клубнички. Обычной. И после того как открыл несколько депо (в разных валютах - и вышло как раз больше 50к) и оформлял КДВ в этих валютах то мне менеджер как раз и сказала, что поскольку я превысил 50к - то мне кдвшки уже положены голдовые. И что если я хочу уни поменять на голдовую - то тоже можно сделать это бесплатно и без 20 грн. ежемесячного, якобы "пожизнено". Других заслуг перед #зеленелайно я тогда кроме суммы депо не имел и "вступил в клЮб" именно по сумме депо. Ну а я уверен. Я начинал с уни-клубнички. Обычной. И после того как открыл несколько депо (в разных валютах - и вышло как раз больше 50к) и оформлял КДВ в этих валютах то мне менеджер как раз и сказала, что поскольку я превысил 50к - то мне кдвшки уже положены голдовые. И что если я хочу уни поменять на голдовую - то тоже можно сделать это бесплатно и без 20 грн. ежемесячного, якобы "пожизнено". Других заслуг перед #зеленелайно я тогда кроме суммы депо не имел и "вступил в клЮб" именно по сумме депо.

Подтверждаю, у меня похожая ситуация была и персональный менеджер мне тоже говорила о пожизненности бесплатного голда. Подтверждаю, у меня похожая ситуация была и персональный менеджер мне тоже говорила о пожизненности бесплатного голда. Востаннє редагувалось velvet в Пон 23 лис, 2020 22:21, всього редагувалось 1 раз. Вознаграждение за оформление карт:

зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн) v.pumb.ua/bc51BF velvet Повідомлень: 3151 З нами з: 06.03.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 409 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лис, 2020 22:20 Re: Приватбанк Flamingo написав: Ну а я уверен. Ну а я уверен.

Так этой Вы уверены со слов менеджера. Я не сомневаюсь, что критерии бесплатности Gold-клуба у банка были и менеджеры в какой-то мере осведомлены, но Вы когда-нибудь видели их на сайте Привата? Я не помню такого. Писали 20 грн в месяц и всё. Точно так же помню, что для Platinum такие критерии давно указаны на сайте, только суммы депозитов со временем менялись. Так этой Вы уверены со слов менеджера. Я не сомневаюсь, что критерии бесплатности Gold-клуба у банка были и менеджеры в какой-то мере осведомлены, но Вы когда-нибудь видели их на сайте Привата? Я не помню такого. Писали 20 грн в месяц и всё. Точно так же помню, что для Platinum такие критерии давно указаны на сайте, только суммы депозитов со временем менялись. https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank ( кешбэк, % на остаток )

- > monobank ( ) http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард ( кешбэк, % на остаток )

- > деб./кред. КОКО Форвард ( ) https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank ( кешбэк )

- > Sportbank ( ) https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк ( кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП ) ingtrans

Повідомлень: 1799 З нами з: 31.07.19 Подякував: 39 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лис, 2020 23:32 vollena71 написав: Flamingo написав: ingtrans написав: Условие, по сути, было одно: банк выдавал голд с бесплатным членством в клубе только по своей инициативе. Причем в последние годы выдавал все больше и больше. Ну а теперь, банк дал - банк взял. Условие, по сути, было одно: банк выдавал голд с бесплатным членством в клубе только по своей инициативе. Причем в последние годы выдавал все больше и больше. Ну а теперь, банк дал - банк взял.

Не совсем так - примерно 10 лет назад чтобы стать членом голд-клуба был как минимум один достаточно четкий критерий - надо было иметь депо в банке на сумму кажется как раз 50000 грн. (можно в валюте на эквивалентную сумму). Причем обещалось, что наличие такого депо (просто разово), гарантировало пожизненное бесплатное членство в клЮбе. Но теперь похоже что-то сломалось... Не совсем так - примерно 10 лет назад чтобы стать членом голд-клуба был как минимум один достаточно четкий критерий - надо было иметь депо в банке на сумму кажется как раз 50000 грн. (можно в валюте на эквивалентную сумму). Причем обещалось, что наличие такого депо (просто разово), гарантировало пожизненное бесплатное членство в клЮбе. Но теперь похоже что-то сломалось...

Чат дает такие условия для льготного голд клуба

Оформити картку Універсальна Gold без плати щомісячного членського внеску можуть наступні категорії пільгових клієнтів:



- сумлінні позичальники, обрані централізовано Головним Офісом;

- великі вкладники з сумою вкладів від 50 тис.грн (або еквівалент в іншій валюті), крім вкладу ПриватВклад;

- керівний склад стратегічно важливих підприємств, в т.ч. і зарплатних проектів ПриватБанку (засновник, директор, головний бухгалтер).



Ці категорії клієнтів автоматично вносяться в базу особливих клієнтів Gold-клубі. При оформленні картки співробітник побачить повідомлення, що картка оформлюється безкоштовно без плати щомісячного членського внеску. Чат дает такие условия для льготного голд клубаОформити картку Універсальна Gold без плати щомісячного членського внеску можуть наступні категорії пільгових клієнтів:- сумлінні позичальники, обрані централізовано Головним Офісом;- великі вкладники з сумою вкладів від 50 тис.грн (або еквівалент в іншій валюті), крім вкладу ПриватВклад;- керівний склад стратегічно важливих підприємств, в т.ч. і зарплатних проектів ПриватБанку (засновник, директор, головний бухгалтер).Ці категорії клієнтів автоматично вносяться в базу особливих клієнтів Gold-клубі. При оформленні картки співробітник побачить повідомлення, що картка оформлюється безкоштовно без плати щомісячного членського внеску.

Ну такое )).Не под одну категорию вообще не попадал.Пришел открыть счёт - мне их и втюхали.Потом когда раздуплился что абонплата по ним есть, сказали что у меня ее нет.Никаких преимуществ для себя не вижу.Персональным менеджером не пользуюсь, мне легче на горячую линию позвонить если вопросы есть.Без очереди тоже не хожу так как у нас почти все с этими голдами )))А так как очереди большие стараюсь вообще поминимуму в привет заходить.Так что введут абонплату - закрою без особого ущерба для себя.И открою обычные.



З.ы.: особенно веселит когда сидит очередь и тут приходит чувак с претензией типа я без очереди так как я голд клиент.А в очереди почти все тоже голды )) Ну такое )).Не под одну категорию вообще не попадал.Пришел открыть счёт - мне их и втюхали.Потом когда раздуплился что абонплата по ним есть, сказали что у меня ее нет.Никаких преимуществ для себя не вижу.Персональным менеджером не пользуюсь, мне легче на горячую линию позвонить если вопросы есть.Без очереди тоже не хожу так как у нас почти все с этими голдами )))А так как очереди большие стараюсь вообще поминимуму в привет заходить.Так что введут абонплату - закрою без особого ущерба для себя.И открою обычные.З.ы.: особенно веселит когда сидит очередь и тут приходит чувак с претензией типа я без очереди так как я голд клиент.А в очереди почти все тоже голды )) посетитель Повідомлень: 191 З нами з: 22.12.18 Подякував: 3 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 лис, 2020 00:58 Flamingo написав: ingtrans написав: Flamingo написав: Не совсем так - примерно 10 лет назад чтобы стать членом голд-клуба был как минимум один достаточно четкий критерий - надо было иметь депо в банке на сумму кажется как раз 50000 грн. (можно в валюте на эквивалентную сумму). Причем обещалось, что наличие такого депо (просто разово), гарантировало пожизненное бесплатное членство в клЮбе. Но теперь похоже что-то сломалось... Не совсем так - примерно 10 лет назад чтобы стать членом голд-клуба был как минимум один достаточно четкий критерий - надо было иметь депо в банке на сумму кажется как раз 50000 грн. (можно в валюте на эквивалентную сумму). Причем обещалось, что наличие такого депо (просто разово), гарантировало пожизненное бесплатное членство в клЮбе. Но теперь похоже что-то сломалось...

Не уверен. Депозит сам по себе в те времена по Gold ничего не решал. Банк как мог предложить перейти на бесплатное обслуживание, так мог и не предложить, но депозит был весомым аргументом для банка. О пожизненности бесплатного членства тоже, вроде, ничего не было. 50000 - это сейчас пишут. ИМХО, в 2010 г. порог входа должен был быть ниже.



PS. Нашел свою первую карту Gold - срок действия 03/13. Вот только не помню, тогда карты на год давали или на три. В общем, я не сильно ошибся, когда сказал, что это было лет 8 назад. Не уверен. Депозит сам по себе в те времена по Gold ничего не решал. Банк как мог предложить перейти на бесплатное обслуживание, так мог и не предложить, но депозит был весомым аргументом для банка. О пожизненности бесплатного членства тоже, вроде, ничего не было. 50000 - это сейчас пишут. ИМХО, в 2010 г. порог входа должен был быть ниже.PS. Нашел свою первую карту Gold - срок действия 03/13. Вот только не помню, тогда карты на год давали или на три. В общем, я не сильно ошибся, когда сказал, что это было лет 8 назад.

Ну а я уверен. Я начинал с уни-клубнички. Обычной. И после того как открыл несколько депо (в разных валютах - и вышло как раз больше 50к) и оформлял КДВ в этих валютах то мне менеджер как раз и сказала, что поскольку я превысил 50к - то мне кдвшки уже положены голдовые. И что если я хочу уни поменять на голдовую - то тоже можно сделать это бесплатно и без 20 грн. ежемесячного, якобы "пожизнено". Других заслуг перед #зеленелайно я тогда кроме суммы депо не имел и "вступил в клЮб" именно по сумме депо. Ну а я уверен. Я начинал с уни-клубнички. Обычной. И после того как открыл несколько депо (в разных валютах - и вышло как раз больше 50к) и оформлял КДВ в этих валютах то мне менеджер как раз и сказала, что поскольку я превысил 50к - то мне кдвшки уже положены голдовые. И что если я хочу уни поменять на голдовую - то тоже можно сделать это бесплатно и без 20 грн. ежемесячного, якобы "пожизнено". Других заслуг перед #зеленелайно я тогда кроме суммы депо не имел и "вступил в клЮб" именно по сумме депо.

А я пам'ятаю, що у 2014-му "поріг" був 25к, а до 50к підняли пізніше. Більше того, маю А я пам'ятаю, що у 2014-му "поріг" був 25к, а до 50к підняли пізніше. Більше того, маю пруф . Я тоді ще був молодий і наївний, а ще дуже переживав, що відмінять пільгові умови. Не пройшло і 6 років... Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 5067 З нами з: 18.08.14 Подякував: 220 раз. Подякували: 630 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 лис, 2020 01:07 Re: Приватбанк Коллеги получил сегодня звонок от Привата с напоминанием что я их клиент и хорошо бы пользоваться уни ворлд. И они предлагают 5% кешбек за траты в счет кредитного лимита в течении месяца. Не бонусами а вроде как возврат на карту через месяц кешбека. Не расспросил когда этот месяц начинается а теперь не вижу нигде в честь чего щедрость... Не подскажите что это было? Torix Повідомлень: 14 З нами з: 05.07.12 Подякував: 1 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8738873987408741 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: gorbatiuk_v і 7 гостейМодератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор