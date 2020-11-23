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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лис, 2020 08:29
ingtrans написав:
Интересно, а никто не дергал НБУ, когда ему предлагали бесплатный голд?
Шучу, конечно, но исходя из того, что критерии бесплатности нигде явно не указаны, в отличие от 20 грн в месяц за голд-клуб, жалобы в вышестоящие инстанции кажутся малоперспективными.
ну почему, приват может сказать, что был сбой и они сейчас доначислят 20грн за весь срок пока не снимались от те 20грн... за месяцы когда не было депо 50К грн в эквиваленте.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Додано: Вів 24 лис, 2020 09:03
ol_zy написав: ingtrans написав:
Интересно, а никто не дергал НБУ, когда ему предлагали бесплатный голд?
Шучу, конечно, но исходя из того, что критерии бесплатности нигде явно не указаны, в отличие от 20 грн в месяц за голд-клуб, жалобы в вышестоящие инстанции кажутся малоперспективными.
ну почему, приват может сказать, что был сбой и они сейчас доначислят 20грн за весь срок пока не снимались от те 20грн... за месяцы когда не было депо 50К грн в эквиваленте.
Не давайте им эту идею
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ingtrans
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