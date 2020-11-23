ну почему, приват может сказать, что был сбой и они сейчас доначислят 20грн за весь срок пока не снимались от те 20грн... за месяцы когда не было депо 50К грн в эквиваленте.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 08:29
ну почему, приват может сказать, что был сбой и они сейчас доначислят 20грн за весь срок пока не снимались от те 20грн... за месяцы когда не было депо 50К грн в эквиваленте.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Вів 24 лис, 2020 09:03
Не давайте им эту идею
Додано: Вів 24 лис, 2020 09:37
Re: Приватбанк
Не почти. Даже в моем городке, где 35 тищ населения, в центральном отделении всегда очередь к специалистам 10-15 чел, работают 2-3 стола, и 4-й пустой, он для голды. Т.е., голда в голдовой очереди, ато народ лается. По моим наблюдениям, голдов 5-10%. Нужно ,не спрашивая в очереди, подойти к любому(й) специлисту и заявить про себя. Специалист быстро отрегулирует. Это актуально всегда, и, особенно, было сверхактуально в локдауне, когда очередь была на улице и в предбаннике...Кста, грядет новый локдаун. Я, разумеется, в примате в онлайне уже много лет, но есть случаи, когда внезапно припрет ( смена карты и т.д.)
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Додано: Вів 24 лис, 2020 10:07
хорошо вам .А тут в отделениях принимают обычно две-три операциониста и к ним очередь человек пятнадцать.Из них тринадцать голды или депозитчики которые тоже без очереди ))).Заявить конечно можно, но результат будет тот же .Никто ничего регулировать не будет, тем более когда на улице сейчас люди стоят.Разбирайтесь сами как говорится.Киев.
Додано: Вів 24 лис, 2020 10:22
А я помню случай как к очереди в кассу из 5-6 человек подходит чел и пытается "предъявить" свою голду, на что парень мирно стоявший в очереди передо мной ему сказал: "Тут у всех голды, а у меня даже платина, но я стою в очереди как и все так что пристраивайся в конец"
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Вів 24 лис, 2020 10:27
Re: Приватбанк
В 0-их мені бесплатну голду давали по запрошенню з банку, але впарили страховку. Тоді до голди оформляли ворлд з ревордсом за внутрішні операції, що дозволяло відбити витрати. Потім на сайті чітко було вказані суми для бесплатності. Я сину як йому виповнилось 16 років, зразу заніс, щоб була гольда, хоча реальної віддачі від неї катма. В приваті крім гольд ще купа категорій, які нібито поза чергою, а каса, наприклад, одна. Гольда тільки в "орлі та решці" це щось дуже круте, а в приваті можливість нащибати по 20 грн. з клієнтів. Якщо з млн. попаде. то може хоч на зарплату правлінню хватить.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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