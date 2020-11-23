Додано: Вів 24 лис, 2020 09:37

посетитель написав: З.ы.: особенно веселит когда сидит очередь и тут приходит чувак с претензией типа я без очереди так как я голд клиент.А в очереди почти все тоже голды )) З.ы.: особенно веселит когда сидит очередь и тут приходит чувак с претензией типа я без очереди так как я голд клиент.А в очереди почти все тоже голды ))

Не почти. Даже в моем городке, где 35 тищ населения, в центральном отделении всегда очередь к специалистам 10-15 чел, работают 2-3 стола, и 4-й пустой, он для голды. Т.е., голда в голдовой очереди, ато народ лается. По моим наблюдениям, голдов 5-10%. Нужно ,не спрашивая в очереди, подойти к любому(й) специлисту и заявить про себя. Специалист быстро отрегулирует. Это актуально всегда, и, особенно, было сверхактуально в локдауне, когда очередь была на улице и в предбаннике...Кста, грядет новый локдаун. Я, разумеется, в примате в онлайне уже много лет, но есть случаи, когда внезапно припрет ( смена карты и т.д.)