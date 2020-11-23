Додано: Вів 24 лис, 2020 10:27

В 0-их мені бесплатну голду давали по запрошенню з банку, але впарили страховку. Тоді до голди оформляли ворлд з ревордсом за внутрішні операції, що дозволяло відбити витрати. Потім на сайті чітко було вказані суми для бесплатності. Я сину як йому виповнилось 16 років, зразу заніс, щоб була гольда, хоча реальної віддачі від неї катма. В приваті крім гольд ще купа категорій, які нібито поза чергою, а каса, наприклад, одна. Гольда тільки в "орлі та решці" це щось дуже круте, а в приваті можливість нащибати по 20 грн. з клієнтів. Якщо з млн. попаде. то може хоч на зарплату правлінню хватить.

Не так добре з грошима, як погано без них.