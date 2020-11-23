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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лис, 2020 08:29
ingtrans написав:
Интересно, а никто не дергал НБУ, когда ему предлагали бесплатный голд?
Шучу, конечно, но исходя из того, что критерии бесплатности нигде явно не указаны, в отличие от 20 грн в месяц за голд-клуб, жалобы в вышестоящие инстанции кажутся малоперспективными.
ну почему, приват может сказать, что был сбой и они сейчас доначислят 20грн за весь срок пока не снимались от те 20грн... за месяцы когда не было депо 50К грн в эквиваленте.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Додано: Вів 24 лис, 2020 09:03
ol_zy написав: ingtrans написав:
Интересно, а никто не дергал НБУ, когда ему предлагали бесплатный голд?
Шучу, конечно, но исходя из того, что критерии бесплатности нигде явно не указаны, в отличие от 20 грн в месяц за голд-клуб, жалобы в вышестоящие инстанции кажутся малоперспективными.
ну почему, приват может сказать, что был сбой и они сейчас доначислят 20грн за весь срок пока не снимались от те 20грн... за месяцы когда не было депо 50К грн в эквиваленте.
Не давайте им эту идею
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
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ingtrans
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Додано: Вів 24 лис, 2020 09:37
посетитель написав:
З.ы.: особенно веселит когда сидит очередь и тут приходит чувак с претензией типа я без очереди так как я голд клиент.А в очереди почти все тоже голды ))
Не почти. Даже в моем городке, где 35 тищ населения, в центральном отделении всегда очередь к специалистам 10-15 чел, работают 2-3 стола, и 4-й пустой, он для голды. Т.е., голда в голдовой очереди, ато народ лается. По моим наблюдениям, голдов 5-10%. Нужно ,не спрашивая в очереди, подойти к любому(й) специлисту и заявить про себя. Специалист быстро отрегулирует. Это актуально всегда, и, особенно, было сверхактуально в локдауне, когда очередь была на улице и в предбаннике...Кста, грядет новый локдаун. Я, разумеется, в примате в онлайне уже много лет, но есть случаи, когда внезапно припрет ( смена карты и т.д.)
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
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protefiks1959
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Додано: Вів 24 лис, 2020 10:07
protefiks1959 написав: посетитель написав:
З.ы.: особенно веселит когда сидит очередь и тут приходит чувак с претензией типа я без очереди так как я голд клиент.А в очереди почти все тоже голды ))
Не почти. Даже в моем городке, где 35 тищ населения, в центральном отделении всегда очередь к специалистам 10-15 чел, работают 2-3 стола, и 4-й пустой, он для голды. Т.е., голда в голдовой очереди, ато народ лается. По моим наблюдениям, голдов 5-10%. Нужно ,не спрашивая в очереди, подойти к любому(й) специлисту и заявить про себя. Специалист быстро отрегулирует. Это актуально всегда, и, особенно, было сверхактуально в локдауне, когда очередь была на улице и в предбаннике...Кста, грядет новый локдаун. Я, разумеется, в примате в онлайне уже много лет, но есть случаи, когда внезапно припрет ( смена карты и т.д.)
хорошо вам
.А тут в отделениях принимают обычно две-три операциониста и к ним очередь человек пятнадцать.Из них тринадцать голды или депозитчики которые тоже без очереди ))).Заявить конечно можно, но результат будет тот же .Никто ничего регулировать не будет, тем более когда на улице сейчас люди стоят.Разбирайтесь сами как говорится.Киев.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 10:22
А я помню случай как к очереди в кассу из 5-6 человек подходит чел и пытается "предъявить" свою голду, на что парень мирно стоявший в очереди передо мной ему сказал: "Тут у всех голды, а у меня даже платина, но я стою в очереди как и все так что пристраивайся в конец"
50 грн./100 грн.
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55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 10:27
В 0-их мені бесплатну голду давали по запрошенню з банку, але впарили страховку. Тоді до голди оформляли ворлд з ревордсом за внутрішні операції, що дозволяло відбити витрати. Потім на сайті чітко було вказані суми для бесплатності. Я сину як йому виповнилось 16 років, зразу заніс, щоб була гольда, хоча реальної віддачі від неї катма. В приваті крім гольд ще купа категорій, які нібито поза чергою, а каса, наприклад, одна. Гольда тільки в "орлі та решці" це щось дуже круте, а в приваті можливість нащибати по 20 грн. з клієнтів. Якщо з млн. попаде. то може хоч на зарплату правлінню хватить.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 14:40
вот перешёл я в нафтогаз. в приват 24 уже удалили шаблон платежа в киевгазэнерги. чат банка сказ что это инициатива получателя. вот такое сейчас: Коментар від отримувача ДП КиївГазЕнерджи: Дані не виявлені
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Додано: Вів 24 лис, 2020 15:52
Кто покупал овгз в п24?
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Додано: Вів 24 лис, 2020 16:02
посетитель написав: protefiks1959 написав: посетитель написав:
З.ы.: особенно веселит когда сидит очередь и тут приходит чувак с претензией типа я без очереди так как я голд клиент.А в очереди почти все тоже голды ))
Не почти. Даже в моем городке, где 35 тищ населения, в центральном отделении всегда очередь к специалистам 10-15 чел, работают 2-3 стола, и 4-й пустой, он для голды. Т.е., голда в голдовой очереди, ато народ лается. По моим наблюдениям, голдов 5-10%. Нужно ,не спрашивая в очереди, подойти к любому(й) специлисту и заявить про себя. Специалист быстро отрегулирует. Это актуально всегда, и, особенно, было сверхактуально в локдауне, когда очередь была на улице и в предбаннике...Кста, грядет новый локдаун. Я, разумеется, в примате в онлайне уже много лет, но есть случаи, когда внезапно припрет ( смена карты и т.д.)
хорошо вам
.А тут в отделениях принимают обычно две-три операциониста и к ним очередь человек пятнадцать.Из них тринадцать голды или депозитчики которые тоже без очереди ))).Заявить конечно можно, но результат будет тот же .Никто ничего регулировать не будет, тем более когда на улице сейчас люди стоят.Разбирайтесь сами как говорится.Киев.
В основном так и бывает, да. А когда-то для голдов были отдельные, выделенные, специалисты. Только у них ждать приходилось ещё дольше, чем у обычных операторов. Теоретически туда можно было предварительно позвонить, и назначить свой визит на определенное время. Но у меня так никогда не получалось. Всегда было - вот иду мимо отделения, почему бы не зайти и не решить очередной вопрос.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 18:19
Flamingo написав:
А я помню случай как к очереди в кассу из 5-6 человек подходит чел и пытается "предъявить" свою голду, на что парень мирно стоявший в очереди передо мной ему сказал: "Тут у всех голды, а у меня даже платина, но я стою в очереди как и все так что пристраивайся в конец"
ооо, так это ж прям как про меня ))) такая ж фигня была
.Сидели все в очереди и тут привалил какой-то перец с распальцовкой типа он офигенно крутой голд клиент ))) сильно озадачился когда выяснилось что в очереди все такие ))
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