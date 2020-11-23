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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8740874187428743
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:54

  ingtrans написав:
  ol_zy написав:
  ingtrans написав:Интересно, а никто не дергал НБУ, когда ему предлагали бесплатный голд? :) Шучу, конечно, но исходя из того, что критерии бесплатности нигде явно не указаны, в отличие от 20 грн в месяц за голд-клуб, жалобы в вышестоящие инстанции кажутся малоперспективными.

ну почему, ...

Не давайте им эту идею :)

убрал - вы тоже удалите ;)
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 19:28

  Клаус написав:вот перешёл я в нафтогаз. в приват 24 уже удалили шаблон платежа в киевгазэнерги. чат банка сказ что это инициатива получателя. вот такое сейчас: Коментар від отримувача ДП КиївГазЕнерджи: Дані не виявлені

Я пока бодаюсь со своим местным облгазом за не оплату начислений за температурный коэф. Если он победит и заставит доплатить, тоже думаю уйти в нафтогаз. ? А он насчитывает за температурный коэф.? Буду благодарить за ответ.
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valya
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