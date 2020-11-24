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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лис, 2020 18:54
ingtrans написав: ol_zy написав: ingtrans написав:
Интересно, а никто не дергал НБУ, когда ему предлагали бесплатный голд?
Шучу, конечно, но исходя из того, что критерии бесплатности нигде явно не указаны, в отличие от 20 грн в месяц за голд-клуб, жалобы в вышестоящие инстанции кажутся малоперспективными.
ну почему, ...
Не давайте им эту идею
убрал - вы тоже удалите
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: Вів 24 лис, 2020 19:28
Клаус написав:
вот перешёл я в нафтогаз. в приват 24 уже удалили шаблон платежа в киевгазэнерги. чат банка сказ что это инициатива получателя. вот такое сейчас: Коментар від отримувача ДП КиївГазЕнерджи: Дані не виявлені
Я пока бодаюсь со своим местным облгазом за не оплату начислений за температурный коэф. Если он победит и заставит доплатить, тоже думаю уйти в нафтогаз. ? А он насчитывает за температурный коэф.? Буду благодарить за ответ.
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valya
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Додано: Сер 25 лис, 2020 09:47
valya написав: Клаус написав:
вот перешёл я в нафтогаз. в приват 24 уже удалили шаблон платежа в киевгазэнерги. чат банка сказ что это инициатива получателя. вот такое сейчас: Коментар від отримувача ДП КиївГазЕнерджи: Дані не виявлені
Я пока бодаюсь со своим местным облгазом за не оплату начислений за температурный коэф. Если он победит и заставит доплатить, тоже думаю уйти в нафтогаз. ? А он насчитывает за температурный коэф.?
Буду благодарить за ответ.
Нафтогаз не насч. за темп. коэф.
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_hunter
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Додано: Сер 25 лис, 2020 10:28
Ого.
Только что позвонила тетенька из Приватбанка и русским языком (что я особо оценил) говорит, мол, совершайте покупки картой универсальная, и получайте кешбэк 5% во всех магазинах в течение 30 дней
Придется доставать карту из закромов
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ramzes4
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Додано: Сер 25 лис, 2020 10:42
ramzes4
Мне тоже звонила. 5% интернет и терминалы. 500 грн максимум! На вопрос "где об этом почитать?" сказала на сайте. Но информации там никакой нет!
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Додано: Сер 25 лис, 2020 10:44
valya написав: Клаус написав:
вот перешёл я в нафтогаз. в приват 24 уже удалили шаблон платежа в киевгазэнерги. чат банка сказ что это инициатива получателя. вот такое сейчас: Коментар від отримувача ДП КиївГазЕнерджи: Дані не виявлені
Я пока бодаюсь со своим местным облгазом за не оплату начислений за температурный коэф. Если он победит и заставит доплатить, тоже думаю уйти в нафтогаз. ? А он насчитывает за температурный коэф.? Буду благодарить за ответ.
меня переключили при долге у предыдущего поставщика . Стоит сч-ик. Не должны применять никакие кефы
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Клаус
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Додано: Сер 25 лис, 2020 10:44
ramzes4 написав:
и получайте кешбэк 5%
на бонус запись?
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
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Додано: Сер 25 лис, 2020 10:50
valya написав:
А он насчитывает за температурный коэф.?
мож за энергетический-Джоули? Киевоблгаз 1,01 было осень
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
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Додано: Сер 25 лис, 2020 11:00
Мизантрóп написав: valya написав:
А он насчитывает за температурный коэф.?
мож за энергетический-Джоули? Киевоблгаз 1,01 было осень
нет именно за температурный. облгазы мотивируют что газ в стандартных условиях (при температуре скажем +20 по Цельсию) то один объем, а при температуре ниже нуля это совсем другой объем (типа ужимается) и применяют повышающие кэфы.
50 грн./100 грн.
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55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 11:05
Flamingo написав: Мизантрóп написав: valya написав:
А он насчитывает за температурный коэф.?
мож за энергетический-Джоули? Киевоблгаз 1,01 было осень
нет именно за температурный. облгазы мотивируют что газ в стандартных условиях (при температуре скажем +20 по Цельсию) то один объем, а при температуре ниже нуля это совсем другой объем (типа ужимается) и применяют повышающие кэфы.
Им всем показательно (Облгазам) влупили штрафы. Все обжалуют в судах и продолжают выставлять счета с коефициентом.
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