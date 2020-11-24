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Додано: Сер 25 лис, 2020 11:09
Мизантрóп написав: valya написав:
А он насчитывает за температурный коэф.?
мож за энергетический-Джоули? Киевоблгаз 1,01 было осень
Так называемая надбавка за температурный коэфициент это приведение потребленных об'емов газа до стандартных условий. Пока это не законно, но большинство облгазов надбавку насчитывают. Коэф. разные по всем месяцам, к примеру за октябрь у нас 1,04, т.е. за потребленные 100 кубов хотят что бы оплатили 104.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 11:49
valya написав:
Так называемая надбавка за температурный коэфициент это приведение потребленных об'емов
газа до стандартных условий. Пока это не законно, но большинство облгазов надбавку насчитывают. Коэф. разные по всем месяцам, к примеру за октябрь у нас 1,04, т.е. за потребленные 100 кубов хотят что бы оплатили 104.
и это при наличии кварт.сч-ка ? ну я б сделал запрос регулятору - нкрекп - о правомерности дий газовиков
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Додано: Сер 25 лис, 2020 11:58
Мизантрóп написав: ramzes4 написав:
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Не, четко сказали, что на основной.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 12:05
lel написав: Flamingo написав: Мизантрóп написав:
мож за энергетический-Джоули? Киевоблгаз 1,01 было осень
нет именно за температурный. облгазы мотивируют что газ в стандартных условиях (при температуре скажем +20 по Цельсию) то один объем, а при температуре ниже нуля это совсем другой объем (типа ужимается) и применяют повышающие кэфы.
Им всем показательно (Облгазам) влупили штрафы. Все обжалуют в судах и продолжают выставлять счета с коефициентом.
ага и еще в личном кабинете пишут что-то типа кабмин был не прав, и в связи с этим за вами еще числится долг с 2015 года столько то гривен, порядок погашения которого сейчас уточняется и будет сообщен позже (за дословность не ручаюсь но смысл примерно такой).
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