valya написав:А он насчитывает за температурный коэф.?
мож за энергетический-Джоули? Киевоблгаз 1,01 было осень
Так называемая надбавка за температурный коэфициент это приведение потребленных об'емов газа до стандартных условий. Пока это не законно, но большинство облгазов надбавку насчитывают. Коэф. разные по всем месяцам, к примеру за октябрь у нас 1,04, т.е. за потребленные 100 кубов хотят что бы оплатили 104.
valya написав:Так называемая надбавка за температурный коэфициент это приведение потребленных об'емов газа до стандартных условий. Пока это не законно, но большинство облгазов надбавку насчитывают. Коэф. разные по всем месяцам, к примеру за октябрь у нас 1,04, т.е. за потребленные 100 кубов хотят что бы оплатили 104.
и это при наличии кварт.сч-ка ? ну я б сделал запрос регулятору - нкрекп - о правомерности дий газовиков
Мизантрóп написав: мож за энергетический-Джоули? Киевоблгаз 1,01 было осень
нет именно за температурный. облгазы мотивируют что газ в стандартных условиях (при температуре скажем +20 по Цельсию) то один объем, а при температуре ниже нуля это совсем другой объем (типа ужимается) и применяют повышающие кэфы.
Им всем показательно (Облгазам) влупили штрафы. Все обжалуют в судах и продолжают выставлять счета с коефициентом.
ага и еще в личном кабинете пишут что-то типа кабмин был не прав, и в связи с этим за вами еще числится долг с 2015 года столько то гривен, порядок погашения которого сейчас уточняется и будет сообщен позже (за дословность не ручаюсь но смысл примерно такой).
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Чи вдалось комусь закрити дистанційно картку Юніора останнім часом? Мені подзвонив робот Привата та "потішив", що дитині теперь обов'язково треба мати ІПН. Перс. менеджер підтвердила, наче НБУ вимагає. Ага, зараз побіг робити ІПН спеціально для Привата. Вони мабуть дійсно мають план по ковід серед клієнтів Чомусь від Моно не вимагає... Ну добре, вирішив закрити картку. Наче можна закрити її дистанційно. Вивів баланс в 0, намагався закрити картку від логіну дитини - відхиляє заявку, просить подати від батька. Добре, подаю від себе через next або стару web-версію. Там 2 опції закриття, "Закрити обрану картку" та "Закрити усі рахунки". Мені потрібна 2га, але вона неактивна, не можу обрати. Якщо обрати "Закрити обрану картку" - відбраковує заявку (Архів > Заявки по картці > з'являється зі статусом Забраковано, але не вказано, чому саме). Добре, телефоную на 3700 (я у Голд-клубі). Робот питає, чим може допомогти. Кажу "закрити картку". Питає 4 останні цифри номера, називаю. Питає, чи може ще чимось допомогти, кажу ні. Кладе трубку, нічого не міняється, заявку на закриття не створює. Щось якось останнім часом важко користуватися банкою дистанційно.
Чи вдалось комусь закрити дистанційно картку Юніора останнім часом? Мені подзвонив робот Привата та "потішив", що дитині теперь обов'язково треба мати ІПН. Перс. менеджер підтвердила, наче НБУ вимагає. Ага, зараз побіг робити ІПН спеціально для Привата. Вони мабуть дійсно мають план по ковід серед клієнтів Чомусь від Моно не вимагає... Ну добре, вирішив закрити картку. Наче можна закрити її дистанційно. Вивів баланс в 0, намагався закрити картку від логіну дитини - відхиляє заявку, просить подати від батька. Добре, подаю від себе через next або стару web-версію. Там 2 опції закриття, "Закрити обрану картку" та "Закрити усі рахунки". Мені потрібна 2га, але вона неактивна, не можу обрати. Якщо обрати "Закрити обрану картку" - відбраковує заявку (Архів > Заявки по картці > з'являється зі статусом Забраковано, але не вказано, чому саме). Добре, телефоную на 3700 (я у Голд-клубі). Робот питає, чим може допомогти. Кажу "закрити картку". Питає 4 останні цифри номера, називаю. Питає, чи може ще чимось допомогти, кажу ні. Кладе трубку, нічого не міняється, заявку на закриття не створює. Щось якось останнім часом важко користуватися банкою дистанційно.
А зачем это всё? Если банк не хочет обслуживать ребенка без ИНН, то пусть сам и закрывает карту/счет. Я бы просто обнулил и положил на полку.
55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
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Щас смишное расскажу)) Делал в этом месяце две покупки в одной торговой точке, которая одновременно участвует в Дисконтном клубе и в Бонус плюсе. На сайте Дисконтного клуба было написано, что в таком случае приоритет всегда за Дисконтным клубом, и скидка предоставляется автоматически на этапе оплаты в POS терминале. Однако оплата прошла со скидкой по Бонус-плюсу, где процент меньше, ну и не в виде живых денег, а фантиков. Заявку рассматривали больше двух недель. И вот шо они сделали: задним числом поменяли на сайте Дисконтного клуба правила, мол, кассир сам выбирает, по какой программе дать скидку, а покупатель на этапе оплаты должен ему озвучить желаемое. После чего позвонили мне и сказали, шо перерасчета не будет. На возражение, шо в момент оплаты на сайте была совсем другая информация, сказали, решение окончательное, иди гуляй. Вопщем, репутация зеленого лайна очередной раз успешно подтверждена
Fylhtq написав:ramzes4 Мне тоже звонила. 5% интернет и терминалы. 500 грн максимум! На вопрос "где об этом почитать?" сказала на сайте. Но информации там никакой нет!
писал на днях тут то самое. надо звонить 3700 и пусть ищут конкретные условия для вас. у меня при плюсе кешбека нет, только на кредитные. сказано было, что от 100 можно будет вывести, пока не набрал. мне сказала, что без лимита в 500, но не очень верится.
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Flamingo написав:долг с 2015 года столько то гривен, порядок погашения которого сейчас уточняется и будет сообщен позже
Они с дуба рухнули,там срок исковой прошел,не мокруха ж
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
valya написав:Так называемая надбавка за температурный коэфициент это приведение потребленных об'емов газа до стандартных условий. Пока это не законно, но большинство облгазов надбавку насчитывают. Коэф. разные по всем месяцам, к примеру за октябрь у нас 1,04, т.е. за потребленные 100 кубов хотят что бы оплатили 104.
и это при наличии кварт.сч-ка ? ну я б сделал запрос регулятору - нкрекп - о правомерности дий газовиков
да,но у меня врезка седловая,мы давно квиты))
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))