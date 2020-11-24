Додано: Сер 25 лис, 2020 14:58

Щас смишное расскажу))Делал в этом месяце две покупки в одной торговой точке, которая одновременно участвует в Дисконтном клубе и в Бонус плюсе.На сайте Дисконтного клуба было написано, что в таком случаеза Дисконтным клубом, и скидка предоставляется автоматически на этапе оплаты в POS терминале.Однако оплата прошла со скидкой по Бонус-плюсу, где процент меньше, ну и не в виде живых денег, а фантиков.Заявку рассматривали больше двух недель. И вот шо они сделали: задним числом поменяли на сайте Дисконтного клуба правила, мол, кассир сам, по какой программе дать скидку, а покупатель на этапе оплаты должен ему озвучить желаемое.После чего позвонили мне и сказали, шо перерасчета не будет. На возражение, шо в момент оплаты на сайте была совсем другая информация, сказали, решение окончательное, иди гуляй.Вопщем, репутация зеленого лайна очередной раз успешно подтверждена