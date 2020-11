Форуми / Народні рейтинги: Банки,

#<1 ... 8742874387448745 Додано: Сер 25 лис, 2020 15:48 wildlynx написав: Добрий день!



Чи вдалось комусь закрити дистанційно картку Юніора останнім часом? Мені подзвонив робот Привата та "потішив", що дитині теперь обов'язково треба мати ІПН. Перс. менеджер підтвердила, наче НБУ вимагає. Ага, зараз побіг робити ІПН спеціально для Привата. Вони мабуть дійсно мають план по ковід серед клієнтів Чомусь від Моно не вимагає...

Ну добре, вирішив закрити картку. Наче можна закрити її дистанційно. Вивів баланс в 0, намагався закрити картку від логіну дитини - відхиляє заявку, просить подати від батька. Добре, подаю від себе через next або стару web-версію. Там 2 опції закриття, "Закрити обрану картку" та "Закрити усі рахунки". Мені потрібна 2га, але вона неактивна, не можу обрати. Якщо обрати "Закрити обрану картку" - відбраковує заявку (Архів > Заявки по картці > з'являється зі статусом Забраковано, але не вказано, чому саме). Добре, телефоную на 3700 (я у Голд-клубі). Робот питає, чим може допомогти. Кажу "закрити картку". Питає 4 останні цифри номера, називаю. Питає, чи може ще чимось допомогти, кажу ні. Кладе трубку, нічого не міняється, заявку на закриття не створює. Щось якось останнім часом важко користуватися банкою дистанційно.



Спробували пройти квест "СКАРБ" (типу виграй мільйон грн). На 11-му завданні заштопорилися. Вже і знайшли 4 нових Юніора (припрягли кумів) - але без цих ІНП дитячих ніяк... Ну й пішов ти тоді Бегемот, під три чорти... Знаходь нових клієнтів - але тільки тут потрібен ІНП дитячий, сміх і гріх

Клаус написав: valya написав: Так называемая надбавка за температурный коэфициент это приведение потребленных об'емов газа до стандартных условий. Пока это не законно, но большинство облгазов надбавку насчитывают. Коэф. разные по всем месяцам, к примеру за октябрь у нас 1,04, т.е. за потребленные 100 кубов хотят что бы оплатили 104.

и это при наличии кварт.сч-ка ? ну я б сделал запрос регулятору - нкрекп - о правомерности дий газовиков

и это при наличии кварт.сч-ка ? ну я б сделал запрос регулятору - нкрекп - о правомерности дий газовиков и это при наличии кварт.сч-ка ? ну я б сделал запрос регулятору - нкрекп - о правомерности дий газовиков

Делал запрос регулятору. Ответ - мы приняли к сведению, проведем работу. На данный момент по нашему запросу, облгаз ответа не предоставил.

Делал запрос регулятору. Ответ - мы приняли к сведению, проведем работу. На данный момент по нашему запросу, облгаз ответа не предоставил.

Все подобное - мартышкин труд. Ну может в столице можно как-то повлиять, а регионы...пустое. Идет переход к неадекватным мерам запросов.

Black Jack - White Business

Повідомлень: 10185 З нами з: 03.11.08 Подякував: 776 раз. Подякували: 2243 раз. Профіль 1 6 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 17:05 ramzes4 написав: wildlynx написав: Добрий день!



Чи вдалось комусь закрити дистанційно картку Юніора останнім часом? Мені подзвонив робот Привата та "потішив", що дитині теперь обов'язково треба мати ІПН. Перс. менеджер підтвердила, наче НБУ вимагає. Ага, зараз побіг робити ІПН спеціально для Привата. Вони мабуть дійсно мають план по ковід серед клієнтів Чомусь від Моно не вимагає...

Ну добре, вирішив закрити картку. Наче можна закрити її дистанційно. Вивів баланс в 0, намагався закрити картку від логіну дитини - відхиляє заявку, просить подати від батька. Добре, подаю від себе через next або стару web-версію. Там 2 опції закриття, "Закрити обрану картку" та "Закрити усі рахунки". Мені потрібна 2га, але вона неактивна, не можу обрати. Якщо обрати "Закрити обрану картку" - відбраковує заявку (Архів > Заявки по картці > з'являється зі статусом Забраковано, але не вказано, чому саме). Добре, телефоную на 3700 (я у Голд-клубі). Робот питає, чим може допомогти. Кажу "закрити картку". Питає 4 останні цифри номера, називаю. Питає, чи може ще чимось допомогти, кажу ні. Кладе трубку, нічого не міняється, заявку на закриття не створює. Щось якось останнім часом важко користуватися банкою дистанційно.

А зачем это всё?

Если банк не хочет обслуживать ребенка без ИНН, то пусть сам и закрывает карту/счет.

Я бы просто обнулил и положил на полку.

А зачем это всё?

Если банк не хочет обслуживать ребенка без ИНН, то пусть сам и закрывает карту/счет.

Я бы просто обнулил и положил на полку. А зачем это всё?Если банк не хочет обслуживать ребенка без ИНН, то пусть сам и закрывает карту/счет.Я бы просто обнулил и положил на полку.

я открыл спиногрызам в Моне,рубят КБ ,а им до 60грн. даже.Джуниор на скребок аквариума ушёл

Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив)) Мизантрóп

