Додано: Сер 25 лис, 2020 18:45

ROLF написав: Мизантрóп написав: Flamingo написав: долг с 2015 года столько то гривен, порядок погашения которого сейчас уточняется и будет сообщен позже долг с 2015 года столько то гривен, порядок погашения которого сейчас уточняется и будет сообщен позже Они с дуба рухнули,там срок исковой прошел,не мокруха ж Они с дуба рухнули,там срок исковой прошел,не мокруха ж

Учи мат.часть.В Привате нет срока исковой давности по ДКБО,в Авале 70лет например Учи мат.часть.В Привате нет срока исковой давности по ДКБО,в Авале 70лет например

Там речь не о Привате шла, но по Привату уже тоже видел не одно решение суда о том, что все эти особые условия по сроку исковой давности не могут приниматься во внимание, если под этими условиями нет собственноручной подписи клиента (а в привате её никогда нет). Но это одна сторона медали. Вторая же состоит в том, что срок исковой давности совсем не мешает одной из сторон продолжать учитывать и выставлять этот долг. Применение срока исковой давности можно заявить в суде, но для этого этот суд должен быть. Но если вам банк отказывает в выдаче, например, ипотеки без погашения долга 15-летней давности, то он вполне имеет на это право.