Чи вдалось комусь закрити дистанційно картку Юніора останнім часом? Мені подзвонив робот Привата та "потішив", що дитині теперь обов'язково треба мати ІПН. Перс. менеджер підтвердила, наче НБУ вимагає. Ага, зараз побіг робити ІПН спеціально для Привата. Вони мабуть дійсно мають план по ковід серед клієнтів Чомусь від Моно не вимагає... Ну добре, вирішив закрити картку. Наче можна закрити її дистанційно. Вивів баланс в 0, намагався закрити картку від логіну дитини - відхиляє заявку, просить подати від батька. Добре, подаю від себе через next або стару web-версію. Там 2 опції закриття, "Закрити обрану картку" та "Закрити усі рахунки". Мені потрібна 2га, але вона неактивна, не можу обрати. Якщо обрати "Закрити обрану картку" - відбраковує заявку (Архів > Заявки по картці > з'являється зі статусом Забраковано, але не вказано, чому саме). Добре, телефоную на 3700 (я у Голд-клубі). Робот питає, чим може допомогти. Кажу "закрити картку". Питає 4 останні цифри номера, називаю. Питає, чи може ще чимось допомогти, кажу ні. Кладе трубку, нічого не міняється, заявку на закриття не створює. Щось якось останнім часом важко користуватися банкою дистанційно.
Спробували пройти квест "СКАРБ" (типу виграй мільйон грн). На 11-му завданні заштопорилися. Вже і знайшли 4 нових Юніора (припрягли кумів) - але без цих ІНП дитячих ніяк... Ну й пішов ти тоді Бегемот, під три чорти... Знаходь нових клієнтів - але тільки тут потрібен ІНП дитячий, сміх і гріх
valya написав:Так называемая надбавка за температурный коэфициент это приведение потребленных об'емов газа до стандартных условий. Пока это не законно, но большинство облгазов надбавку насчитывают. Коэф. разные по всем месяцам, к примеру за октябрь у нас 1,04, т.е. за потребленные 100 кубов хотят что бы оплатили 104.
и это при наличии кварт.сч-ка ? ну я б сделал запрос регулятору - нкрекп - о правомерности дий газовиков
Делал запрос регулятору. Ответ - мы приняли к сведению, проведем работу. На данный момент по нашему запросу, облгаз ответа не предоставил. Все подобное - мартышкин труд. Ну может в столице можно как-то повлиять, а регионы...пустое. Идет переход к неадекватным мерам запросов.
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Чи вдалось комусь закрити дистанційно картку Юніора останнім часом? Мені подзвонив робот Привата та "потішив", що дитині теперь обов'язково треба мати ІПН. Перс. менеджер підтвердила, наче НБУ вимагає. Ага, зараз побіг робити ІПН спеціально для Привата. Вони мабуть дійсно мають план по ковід серед клієнтів Чомусь від Моно не вимагає... Ну добре, вирішив закрити картку. Наче можна закрити її дистанційно. Вивів баланс в 0, намагався закрити картку від логіну дитини - відхиляє заявку, просить подати від батька. Добре, подаю від себе через next або стару web-версію. Там 2 опції закриття, "Закрити обрану картку" та "Закрити усі рахунки". Мені потрібна 2га, але вона неактивна, не можу обрати. Якщо обрати "Закрити обрану картку" - відбраковує заявку (Архів > Заявки по картці > з'являється зі статусом Забраковано, але не вказано, чому саме). Добре, телефоную на 3700 (я у Голд-клубі). Робот питає, чим може допомогти. Кажу "закрити картку". Питає 4 останні цифри номера, називаю. Питає, чи може ще чимось допомогти, кажу ні. Кладе трубку, нічого не міняється, заявку на закриття не створює. Щось якось останнім часом важко користуватися банкою дистанційно.
А зачем это всё? Если банк не хочет обслуживать ребенка без ИНН, то пусть сам и закрывает карту/счет. Я бы просто обнулил и положил на полку.
я открыл спиногрызам в Моне,рубят КБ ,а им до 60грн. даже.Джуниор на скребок аквариума ушёл
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Клаус написав:вот перешёл я в нафтогаз. в приват 24 уже удалили шаблон платежа в киевгазэнерги. чат банка сказ что это инициатива получателя. вот такое сейчас: Коментар від отримувача ДП КиївГазЕнерджи: Дані не виявлені
Я пока бодаюсь со своим местным облгазом за не оплату начислений за температурный коэф. Если он победит и заставит доплатить, тоже думаю уйти в нафтогаз. ? А он насчитывает за температурный коэф.? Буду благодарить за ответ.
так можете уйти - вроде с долгами уже можно. И будете продолжать бодаться с обл газом. Во всяком случае подайте заявку, а там как выйдет - всегда можно будет потом еще раз подать.
Flamingo написав:долг с 2015 года столько то гривен, порядок погашения которого сейчас уточняется и будет сообщен позже
Они с дуба рухнули,там срок исковой прошел,не мокруха ж
Учи мат.часть.В Привате нет срока исковой давности по ДКБО,в Авале 70лет например
Там речь не о Привате шла, но по Привату уже тоже видел не одно решение суда о том, что все эти особые условия по сроку исковой давности не могут приниматься во внимание, если под этими условиями нет собственноручной подписи клиента (а в привате её никогда нет). Но это одна сторона медали. Вторая же состоит в том, что срок исковой давности совсем не мешает одной из сторон продолжать учитывать и выставлять этот долг. Применение срока исковой давности можно заявить в суде, но для этого этот суд должен быть. Но если вам банк отказывает в выдаче, например, ипотеки без погашения долга 15-летней давности, то он вполне имеет на это право.
Flamingo написав:долг с 2015 года столько то гривен, порядок погашения которого сейчас уточняется и будет сообщен позже
Они с дуба рухнули,там срок исковой прошел,не мокруха ж
Учи мат.часть.В Привате нет срока исковой давности по ДКБО,в Авале 70лет например
мы за газмяс
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))