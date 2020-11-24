Ferlakur написав:Щас смишное расскажу))
Делал в этом месяце две покупки в одной торговой точке, которая одновременно участвует в Дисконтном клубе и в Бонус плюсе.
На сайте Дисконтного клуба было написано, что в таком случае приоритет всегда за Дисконтным клубом, и скидка предоставляется автоматически на этапе оплаты в POS терминале.
Однако оплата прошла со скидкой по Бонус-плюсу, где процент меньше, ну и не в виде живых денег, а фантиков.
Заявку рассматривали больше двух недель. И вот шо они сделали: задним числом поменяли на сайте Дисконтного клуба правила, мол, кассир сам выбирает, по какой программе дать скидку, а покупатель на этапе оплаты должен ему озвучить желаемое.
После чего позвонили мне и сказали, шо перерасчета не будет. На возражение, шо в момент оплаты на сайте была совсем другая информация, сказали, решение окончательное, иди гуляй.
Вопщем, репутация зеленого лайна очередной раз успешно подтверждена
Сделайте ещё заявку, напишите, что вы просили кассира применить скидку дисконтного клуба, а вам сделали бонус-. До момента оплаты вы на этот процесс повлиять не можете. Пусть ответят, что на тот момент вы не могли выбирать, какую скидку применять