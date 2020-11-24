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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8743874487458746 Додано: Сер 25 лис, 2020 18:55 Ferlakur написав: Щас смишное расскажу))

Делал в этом месяце две покупки в одной торговой точке, которая одновременно участвует в Дисконтном клубе и в Бонус плюсе.

На сайте Дисконтного клуба было написано, что в таком случае приоритет всегда за Дисконтным клубом, и скидка предоставляется автоматически на этапе оплаты в POS терминале.

Однако оплата прошла со скидкой по Бонус-плюсу, где процент меньше, ну и не в виде живых денег, а фантиков.

Заявку рассматривали больше двух недель. И вот шо они сделали: задним числом поменяли на сайте Дисконтного клуба правила, мол, кассир сам выбирает, по какой программе дать скидку, а покупатель на этапе оплаты должен ему озвучить желаемое.

После чего позвонили мне и сказали, шо перерасчета не будет. На возражение, шо в момент оплаты на сайте была совсем другая информация, сказали, решение окончательное, иди гуляй.

Вопщем, репутация зеленого лайна очередной раз успешно подтверждена Щас смишное расскажу))Делал в этом месяце две покупки в одной торговой точке, которая одновременно участвует в Дисконтном клубе и в Бонус плюсе.На сайте Дисконтного клуба было написано, что в таком случаеза Дисконтным клубом, и скидка предоставляется автоматически на этапе оплаты в POS терминале.Однако оплата прошла со скидкой по Бонус-плюсу, где процент меньше, ну и не в виде живых денег, а фантиков.Заявку рассматривали больше двух недель. И вот шо они сделали: задним числом поменяли на сайте Дисконтного клуба правила, мол, кассир сам, по какой программе дать скидку, а покупатель на этапе оплаты должен ему озвучить желаемое.После чего позвонили мне и сказали, шо перерасчета не будет. На возражение, шо в момент оплаты на сайте была совсем другая информация, сказали, решение окончательное, иди гуляй.Вопщем, репутация зеленого лайна очередной раз успешно подтверждена

Сделайте ещё заявку, напишите, что вы просили кассира применить скидку дисконтного клуба, а вам сделали бонус-. До момента оплаты вы на этот процесс повлиять не можете. Пусть ответят, что на тот момент вы не могли выбирать, какую скидку применять Сделайте ещё заявку, напишите, что вы просили кассира применить скидку дисконтного клуба, а вам сделали бонус-. До момента оплаты вы на этот процесс повлиять не можете. Пусть ответят, что на тот момент вы не могли выбирать, какую скидку применять M-Audio Повідомлень: 1880 З нами з: 23.03.11 Подякував: 322 раз. Подякували: 298 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 19:17 Учи мат.часть.В Привате нет срока исковой давности по ДКБО,в Авале 70лет например[/quote]

мы за газмяс[/quote]



Мизантрóп

Дружище за газмяс обсуждай на другой ветке....,а то ты как тот проститут...везде!!!! ROLF

Повідомлень: 756 З нами з: 27.03.14 Подякував: 31 раз. Подякували: 62 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8743874487458746 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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