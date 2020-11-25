RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8743874487458746
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 18:55

  Ferlakur написав:Щас смишное расскажу))
Делал в этом месяце две покупки в одной торговой точке, которая одновременно участвует в Дисконтном клубе и в Бонус плюсе.
На сайте Дисконтного клуба было написано, что в таком случае приоритет всегда за Дисконтным клубом, и скидка предоставляется автоматически на этапе оплаты в POS терминале.
Однако оплата прошла со скидкой по Бонус-плюсу, где процент меньше, ну и не в виде живых денег, а фантиков.
Заявку рассматривали больше двух недель. И вот шо они сделали: задним числом поменяли на сайте Дисконтного клуба правила, мол, кассир сам выбирает, по какой программе дать скидку, а покупатель на этапе оплаты должен ему озвучить желаемое.
После чего позвонили мне и сказали, шо перерасчета не будет. На возражение, шо в момент оплаты на сайте была совсем другая информация, сказали, решение окончательное, иди гуляй.
Вопщем, репутация зеленого лайна очередной раз успешно подтверждена :mrgreen:

Сделайте ещё заявку, напишите, что вы просили кассира применить скидку дисконтного клуба, а вам сделали бонус-. До момента оплаты вы на этот процесс повлиять не можете. Пусть ответят, что на тот момент вы не могли выбирать, какую скидку применять :-)
M-Audio
 
Повідомлень: 1880
З нами з: 23.03.11
Подякував: 322 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 19:17

Учи мат.часть.В Привате нет срока исковой давности по ДКБО,в Авале 70лет например[/quote]
мы за газмяс[/quote]

Мизантрóп
Дружище за газмяс обсуждай на другой ветке....,а то ты как тот проститут...везде!!!!
ROLF
Аватар користувача
 
Повідомлень: 756
З нами з: 27.03.14
Подякував: 31 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 01:40

  Вкладчик1234 написав:Если условия договора ставят одну сторону в менее выгодное положение, можно требовать признать этот пункт недействительным, и применять "стандартные условия ГК" (т.е. стандартный срок давности)

так обл газы не просят заплатить, а просто рисуют в квитанциях мелким шрифтом, что мол вот есть долг, но его платить не надо - пока нет механизма....
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6451
З нами з: 20.01.15
Подякував: 397 раз.
Подякували: 648 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8743874487458746
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.