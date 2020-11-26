Ferlakur написав:Щас смишное расскажу)) Делал в этом месяце две покупки в одной торговой точке, которая одновременно участвует в Дисконтном клубе и в Бонус плюсе. На сайте Дисконтного клуба было написано, что в таком случае приоритет всегда за Дисконтным клубом, и скидка предоставляется автоматически на этапе оплаты в POS терминале. Однако оплата прошла со скидкой по Бонус-плюсу, где процент меньше, ну и не в виде живых денег, а фантиков. Заявку рассматривали больше двух недель. И вот шо они сделали: задним числом поменяли на сайте Дисконтного клуба правила, мол, кассир сам выбирает, по какой программе дать скидку, а покупатель на этапе оплаты должен ему озвучить желаемое. После чего позвонили мне и сказали, шо перерасчета не будет. На возражение, шо в момент оплаты на сайте была совсем другая информация, сказали, решение окончательное, иди гуляй. Вопщем, репутация зеленого лайна очередной раз успешно подтверждена
Сделайте ещё заявку, напишите, что вы просили кассира применить скидку дисконтного клуба, а вам сделали бонус-. До момента оплаты вы на этот процесс повлиять не можете. Пусть ответят, что на тот момент вы не могли выбирать, какую скидку применять
Вкладчик1234 написав:Если условия договора ставят одну сторону в менее выгодное положение, можно требовать признать этот пункт недействительным, и применять "стандартные условия ГК" (т.е. стандартный срок давности)
так обл газы не просят заплатить, а просто рисуют в квитанциях мелким шрифтом, что мол вот есть долг, но его платить не надо - пока нет механизма....
Похоже, что членство в Голд-клубе – пожизненная привилегия, как и статус клиента Приватбанка. Сегодня попробовал отмыться от голда в чате поддержки, и вот что из этого вышло. Ну и ладно. Закрыл последнюю живую интернет-карту (а то еще плату за голд в счет овердрафта с этой карты снимут) и остался клиентом Привата без счетов. Вернее, остались копилка и счет бонус+, их, надеюсь, не будут в овер загонять.
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Чи вдалось комусь закрити дистанційно картку Юніора останнім часом? Мені подзвонив робот Привата та "потішив", що дитині теперь обов'язково треба мати ІПН. Перс. менеджер підтвердила, наче НБУ вимагає. Ага, зараз побіг робити ІПН спеціально для Привата. Вони мабуть дійсно мають план по ковід серед клієнтів Чомусь від Моно не вимагає... Ну добре, вирішив закрити картку. Наче можна закрити її дистанційно. Вивів баланс в 0, намагався закрити картку від логіну дитини - відхиляє заявку, просить подати від батька. Добре, подаю від себе через next або стару web-версію. Там 2 опції закриття, "Закрити обрану картку" та "Закрити усі рахунки". Мені потрібна 2га, але вона неактивна, не можу обрати. Якщо обрати "Закрити обрану картку" - відбраковує заявку (Архів > Заявки по картці > з'являється зі статусом Забраковано, але не вказано, чому саме). Добре, телефоную на 3700 (я у Голд-клубі). Робот питає, чим може допомогти. Кажу "закрити картку". Питає 4 останні цифри номера, називаю. Питає, чи може ще чимось допомогти, кажу ні. Кладе трубку, нічого не міняється, заявку на закриття не створює. Щось якось останнім часом важко користуватися банкою дистанційно.
Пару Місяців тому з допомогою гарячки закрив без проблем треба на когось адекватного попасти