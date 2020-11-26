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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8744874587468747
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 18:30

Re: Приватбанк

  Julio написав:Похоже, что членство в Голд-клубе – пожизненная привилегия, как и статус клиента Приватбанка.

Так и есть, при звонке на поддержку Ваш звонок сразу идет в ГОЛД клуб, в идеале это должно помогать.... но .... все зависит от сложности вопроса.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:10

Re: Приватбанк

  protefiks1959 написав:.Я тож подал заявку А шо будет дальше?
А дальше сегодня ( 5 дней ) пришло письмо на міло, і всьо гут

Доброго дня, Свхххххний Юрій Дмитрович.

Раді вітати Вас серед клієнтів Газопостачальної компанії «Нафтогаз України»

Ваш особовий рахунок - 210000337

Розкажемо Вам про наші продукти та сервіси онлайн, які ми активно розвиваємо. Перш за все, рекомендуємо зареєструватися в особистому кабінеті на сайті gas.ua.

Там Ви зможете:
Ура товарисчі!!! :mrgreen:
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:15

  protefiks1959 написав:
  protefiks1959 написав:.Я тож подал заявку А шо будет дальше?
А дальше сегодня пришло письмо на міло, і всьо гут

Доброго дня, Свхххххний Юрій Дмитрович.

Раді вітати Вас серед клієнтів Газопостачальної компанії «Нафтогаз України»

Ваш особовий рахунок - 210000337

Розкажемо Вам про наші продукти та сервіси онлайн, які ми активно розвиваємо. Перш за все, рекомендуємо зареєструватися в особистому кабінеті на сайті gas.ua.

Там Ви зможете:
Ура товарисчі!!! :mrgreen:

Який профіт?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:17

Re: Приватбанк

  M-Audio написав:Или вы имеете ввиду плату за членство в голд--клубе?

Членство...без членства віртуальних Голдів не дадуть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35253
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1762 раз.
 
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  #<1 ... 8744874587468747
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