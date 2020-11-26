Так и есть, при звонке на поддержку Ваш звонок сразу идет в ГОЛД клуб, в идеале это должно помогать.... но .... все зависит от сложности вопроса.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 18:30
Re: Приватбанк
Так и есть, при звонке на поддержку Ваш звонок сразу идет в ГОЛД клуб, в идеале это должно помогать.... но .... все зависит от сложности вопроса.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Чет 26 лис, 2020 19:10
Re: Приватбанк
А дальше сегодня ( 5 дней ) пришло письмо на міло, і всьо гут
Ура товарисчі!!!
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Додано: Чет 26 лис, 2020 19:15
Який профіт?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 26 лис, 2020 19:17
Re: Приватбанк
Членство...без членства віртуальних Голдів не дадуть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 26 лис, 2020 20:26
Re: Приватбанк
если свое отопление, то местные рисуют тариф 8,95
нафтогаз ниже
но местные могут напакостить с транспортировкой , тогда профит уходит в геммор.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Чет 26 лис, 2020 21:07
Додано: Чет 26 лис, 2020 21:58
Re: Приватбанк
Они уже напакостили, и уже гемор...И очень большой... в рамках одного поста не рассказать, но просто ужас. Однако транспорт это транспорт, а сбыт - это сбыт
Та примерно 2 грн с куба газа в минус. Я, и мой городок полностью на индивидуалке. Допустим, при расходе газа в сталинке ( отопление + горячая вода, + приготовление пищи ) 160-260 кубов за месяц в зимний период ...
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Додано: Чет 26 лис, 2020 22:02
Re: Приватбанк
Вне зависимости от "своё-не своё" цена за 1 куб единая для бытовых потребителей по Облгаззбыту ( как бы он не назывался ), разумеется, для тех, у кого стоит счетчик.
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Додано: Чет 26 лис, 2020 22:40
Re: Приватбанк
Шановні, підкажіть, будь ласка!
Що відбувається в ПБ у випадку смерті клієнта:
- чи блокуються карти?
- чи блокується доступ в П24?
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