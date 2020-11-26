Додано: Чет 26 лис, 2020 22:54

Sungsam написав: Шановні, підкажіть, будь ласка!

Що відбувається в ПБ у випадку смерті клієнта:

- чи блокуються карти?

- чи блокується доступ в П24? Шановні, підкажіть, будь ласка!Що відбувається в ПБ у випадку смерті клієнта:- чи блокуються карти?- чи блокується доступ в П24?

Все зависит от родственников. Потому как откуда Приват может узнать о смерти клиента - в первую очередь от родственников. Когда в моей семье в этом году случилось такое несчастье - я сразу же позвонил и заблокировал и п24 и все карты покойного. Остатки там все были по 0 - поэтому проблем тут не было. Проверять работает ли п24 после этого я не пытался. Но... следующие 3 месяца на его телефон продолжала приходить всякая реклама, предложения перевыпустить карты и звонки от робобабы со всякими акциями. То есть делаю вывод, что даже после звонка о смерти клиента учетка не убивается. Дошло до того что после очередного "звонка счастья" я с его телефона позвонил на 3700 и попросил прекратить покойнику сыпать предложениями о перевыпуске карты и прочей рекламой. Оператор при мне проверила и подтвердила что все карты покойника действительно в блоке, но взамен попросила принести в любое отделение банка свидетельство о смерти - я так понимаю что только после того как они его отсканируют, то могут убить учетку. Помочь ей я не смогу поскольку собственно свидетельством не обладал ну а предложить вдове типа сходи в приват отнеси свидетельство о смерти мужа как-то язык не повернулся. Но надо отдать должное - после моего второго звонка "телефонный тероризм" прекратился. Но для себя я сделал вывод, что сам банк по реестрам не очень то и рыщет, даже имея звонок от родственников. А уж если банку никто не позвонил, то карты и п24 могут продолжать работать - по крайней мере месяца 3 так точно.