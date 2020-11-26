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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8745874687478748>
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 18:30

Re: Приватбанк

  Julio написав:Похоже, что членство в Голд-клубе – пожизненная привилегия, как и статус клиента Приватбанка.

Так и есть, при звонке на поддержку Ваш звонок сразу идет в ГОЛД клуб, в идеале это должно помогать.... но .... все зависит от сложности вопроса.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:10

Re: Приватбанк

  protefiks1959 написав:.Я тож подал заявку А шо будет дальше?
А дальше сегодня ( 5 дней ) пришло письмо на міло, і всьо гут

Доброго дня, Свхххххний Юрій Дмитрович.

Раді вітати Вас серед клієнтів Газопостачальної компанії «Нафтогаз України»

Ваш особовий рахунок - 210000337

Розкажемо Вам про наші продукти та сервіси онлайн, які ми активно розвиваємо. Перш за все, рекомендуємо зареєструватися в особистому кабінеті на сайті gas.ua.

Там Ви зможете:
Ура товарисчі!!! :mrgreen:
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:15

  protefiks1959 написав:
  protefiks1959 написав:.Я тож подал заявку А шо будет дальше?
А дальше сегодня пришло письмо на міло, і всьо гут

Доброго дня, Свхххххний Юрій Дмитрович.

Раді вітати Вас серед клієнтів Газопостачальної компанії «Нафтогаз України»

Ваш особовий рахунок - 210000337

Розкажемо Вам про наші продукти та сервіси онлайн, які ми активно розвиваємо. Перш за все, рекомендуємо зареєструватися в особистому кабінеті на сайті gas.ua.

Там Ви зможете:
Ура товарисчі!!! :mrgreen:

Який профіт?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:17

Re: Приватбанк

  M-Audio написав:Или вы имеете ввиду плату за членство в голд--клубе?

Членство...без членства віртуальних Голдів не дадуть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 20:26

Re: Приватбанк

  Квесторе_поверніться написав:Який профіт?

если свое отопление, то местные рисуют тариф 8,95
нафтогаз ниже
но местные могут напакостить с транспортировкой , тогда профит уходит в геммор.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:07

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Який профіт?

если свое отопление, то местные рисуют тариф 8,95
нафтогаз ниже
но местные могут напакостить с транспортировкой , тогда профит уходит в геммор.

Не могут.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:58

Re: Приватбанк

  Goodman написав:но местные могут напакостить с транспортировкой , тогда профит уходит в геммор.
Они уже напакостили, и уже гемор...И очень большой... в рамках одного поста не рассказать, но просто ужас. Однако транспорт это транспорт, а сбыт - это сбыт
  Квесторе_поверніться написав:Який профіт?
Та примерно 2 грн с куба газа в минус. Я, и мой городок полностью на индивидуалке. Допустим, при расходе газа в сталинке ( отопление + горячая вода, + приготовление пищи ) 160-260 кубов за месяц в зимний период ...
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 22:02

Re: Приватбанк

  Goodman написав:если свое отопление, то местные рисуют тариф 8,95
нафтогаз ниже
Вне зависимости от "своё-не своё" цена за 1 куб единая для бытовых потребителей по Облгаззбыту ( как бы он не назывался ), разумеется, для тех, у кого стоит счетчик.
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 22:40

Re: Приватбанк

Шановні, підкажіть, будь ласка!
Що відбувається в ПБ у випадку смерті клієнта:
- чи блокуються карти?
- чи блокується доступ в П24?
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 22:54

  Sungsam написав:Шановні, підкажіть, будь ласка!
Що відбувається в ПБ у випадку смерті клієнта:
- чи блокуються карти?
- чи блокується доступ в П24?

Все зависит от родственников. Потому как откуда Приват может узнать о смерти клиента - в первую очередь от родственников. Когда в моей семье в этом году случилось такое несчастье - я сразу же позвонил и заблокировал и п24 и все карты покойного. Остатки там все были по 0 - поэтому проблем тут не было. Проверять работает ли п24 после этого я не пытался. Но... следующие 3 месяца на его телефон продолжала приходить всякая реклама, предложения перевыпустить карты и звонки от робобабы со всякими акциями. То есть делаю вывод, что даже после звонка о смерти клиента учетка не убивается. Дошло до того что после очередного "звонка счастья" я с его телефона позвонил на 3700 и попросил прекратить покойнику сыпать предложениями о перевыпуске карты и прочей рекламой. Оператор при мне проверила и подтвердила что все карты покойника действительно в блоке, но взамен попросила принести в любое отделение банка свидетельство о смерти - я так понимаю что только после того как они его отсканируют, то могут убить учетку. Помочь ей я не смогу поскольку собственно свидетельством не обладал ну а предложить вдове типа сходи в приват отнеси свидетельство о смерти мужа как-то язык не повернулся. Но надо отдать должное - после моего второго звонка "телефонный тероризм" прекратился. Но для себя я сделал вывод, что сам банк по реестрам не очень то и рыщет, даже имея звонок от родственников. А уж если банку никто не позвонил, то карты и п24 могут продолжать работать - по крайней мере месяца 3 так точно.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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