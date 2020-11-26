Не знаю, привык явно закрывать счета, которыми не пользуюсь. Попробую еще "пободаться" с горячкой...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 лис, 2020 23:44
Не знаю, привык явно закрывать счета, которыми не пользуюсь. Попробую еще "пободаться" с горячкой...
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