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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8745874687478748
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 23:44

  ramzes4 написав:
  wildlynx написав:Добрий день!

Чи вдалось комусь закрити дистанційно картку Юніора останнім часом?

А зачем это всё?
Если банк не хочет обслуживать ребенка без ИНН, то пусть сам и закрывает карту/счет.
Я бы просто обнулил и положил на полку.


Не знаю, привык явно закрывать счета, которыми не пользуюсь. Попробую еще "пободаться" с горячкой...
wildlynx
 
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