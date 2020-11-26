Не знаю, привык явно закрывать счета, которыми не пользуюсь. Попробую еще "пободаться" с горячкой...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 лис, 2020 23:44
Не знаю, привык явно закрывать счета, которыми не пользуюсь. Попробую еще "пободаться" с горячкой...
Додано: П'ят 27 лис, 2020 07:53
Додано: П'ят 27 лис, 2020 08:58
Мда, скоро и я начну называть Приват #зеленымлайном. Срезали лимит на Оплату частями. Суммарно кредитов на ~13к, кредитка 20к, лимит на ОЧ был аналогичный.
Теперь 0.
Востаннє редагувалось Striker в П'ят 27 лис, 2020 09:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:04
Ferlakur Например, у меня и у соседа транспорт отличается в 2 или 3 раза, хотя этаж один и тот же. Потребление, в принципе, одинаковое. У меня и у жены, одинаковый этаж, обе квартиры в центре, в 7 минутах ходьбы, отличается примерно в 1,5 раза . Говорят, что на 9 этажах цена ваще безумная. Методика начислений непонятна. Плачу тупо раз в несколько месяцев по задолженности в личном кабинете
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
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