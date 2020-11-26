Ferlakur Например, у меня и у соседа транспорт отличается в 2 или 3 раза, хотя этаж один и тот же. Потребление, в принципе, одинаковое. У меня и у жены, одинаковый этаж, обе квартиры в центре, в 7 минутах ходьбы, отличается примерно в 1,5 раза . Говорят, что на 9 этажах цена ваще безумная. Методика начислений непонятна. Плачу тупо раз в несколько месяцев по задолженности в личном кабинете. В наш абонотдел очередь всегда на 3-4 часа, у всех какие-то сверки и перерасчеты..
Востаннє редагувалось protefiks1959 в П'ят 27 лис, 2020 09:54, всього редагувалось 1 раз.
ingtrans написав:Ну так Приват известен тем, что, как и как мимниму еще один банк, учитывают кучу факторов при назначении лимитов. Интересно, они сейчас в УБКИ лазили или в этой куче не было рейтинга УБКИ.
Скорее всего лазили в УБКИ. 2 дня назад был рейтинг 408, сейчас 394. До этого в начале месяца было 462, после получения ВсеМожу и снятия сразу же всего лимита обвалилось до 401. п.с. а в начале года у меня была только кредитка Привата с 38к и рейтинг 570. п.п.с. ещё может быть Альфа повлияла на рейтинг, т.к. вчера увеличили лимит на Максимум с 22 до 34к.
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