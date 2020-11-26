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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8745874687478748
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 23:44

  ramzes4 написав:
  wildlynx написав:Добрий день!

Чи вдалось комусь закрити дистанційно картку Юніора останнім часом?

А зачем это всё?
Если банк не хочет обслуживать ребенка без ИНН, то пусть сам и закрывает карту/счет.
Я бы просто обнулил и положил на полку.


Не знаю, привык явно закрывать счета, которыми не пользуюсь. Попробую еще "пободаться" с горячкой...
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 07:53

  protefiks1959 написав:
  Goodman написав:но местные могут напакостить с транспортировкой , тогда профит уходит в геммор.
Они уже напакостили, и уже гемор...И очень большой... в рамках одного поста не рассказать, но просто ужас.

Расскажите в рамках двух.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 08:58

Мда, скоро и я начну называть Приват #зеленымлайном. Срезали лимит на Оплату частями. Суммарно кредитов на ~13к, кредитка 20к, лимит на ОЧ был аналогичный.
Теперь 0. :shock:

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Востаннє редагувалось Striker в П'ят 27 лис, 2020 09:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:04

Ferlakur Например, у меня и у соседа транспорт отличается в 2 или 3 раза, хотя этаж один и тот же. Потребление, в принципе, одинаковое. У меня и у жены, одинаковый этаж, обе квартиры в центре, в 7 минутах ходьбы, отличается примерно в 1,5 раза . Говорят, что на 9 этажах цена ваще безумная. Методика начислений непонятна. Плачу тупо раз в несколько месяцев по задолженности в личном кабинете. В наш абонотдел очередь всегда на 3-4 часа, у всех какие-то сверки и перерасчеты..
Востаннє редагувалось protefiks1959 в П'ят 27 лис, 2020 09:54, всього редагувалось 1 раз.
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protefiks1959
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:46

Re: Приватбанк

  Striker написав:Срезали лимит на Оплату частями. Суммарно кредитов на ~13к, кредитка 20к, лимит на ОЧ был аналогичный.
Теперь 0.

Ну так Приват известен тем, что, как и как мимниму еще один банк, учитывают кучу факторов при назначении лимитов. Интересно, они сейчас в УБКИ лазили или в этой куче не было рейтинга УБКИ.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 10:07

  Sungsam написав:Шановні, підкажіть, будь ласка!
Що відбувається в ПБ у випадку смерті клієнта:
- чи блокуються карти?
- чи блокується доступ в П24?
Спробував, 4 місяці, як померла людина
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Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 10:43

  ingtrans написав:Ну так Приват известен тем, что, как и как мимниму еще один банк, учитывают кучу факторов при назначении лимитов. Интересно, они сейчас в УБКИ лазили или в этой куче не было рейтинга УБКИ.

Скорее всего лазили в УБКИ. 2 дня назад был рейтинг 408, сейчас 394. До этого в начале месяца было 462, после получения ВсеМожу и снятия сразу же всего лимита обвалилось до 401.
п.с. а в начале года у меня была только кредитка Привата с 38к и рейтинг 570. :cry:
п.п.с. ещё может быть Альфа повлияла на рейтинг, т.к. вчера увеличили лимит на Максимум с 22 до 34к.
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