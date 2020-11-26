Не знаю, привык явно закрывать счета, которыми не пользуюсь. Попробую еще "пободаться" с горячкой...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 лис, 2020 23:44
Не знаю, привык явно закрывать счета, которыми не пользуюсь. Попробую еще "пободаться" с горячкой...
Додано: П'ят 27 лис, 2020 07:53
Додано: П'ят 27 лис, 2020 08:58
Мда, скоро и я начну называть Приват #зеленымлайном. Срезали лимит на Оплату частями. Суммарно кредитов на ~13к, кредитка 20к, лимит на ОЧ был аналогичный.
Теперь 0.
Востаннє редагувалось Striker в П'ят 27 лис, 2020 09:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:04
Ferlakur Например, у меня и у соседа транспорт отличается в 2 или 3 раза, хотя этаж один и тот же. Потребление, в принципе, одинаковое. У меня и у жены, одинаковый этаж, обе квартиры в центре, в 7 минутах ходьбы, отличается примерно в 1,5 раза . Говорят, что на 9 этажах цена ваще безумная. Методика начислений непонятна. Плачу тупо раз в несколько месяцев по задолженности в личном кабинете. В наш абонотдел очередь всегда на 3-4 часа, у всех какие-то сверки и перерасчеты..
Востаннє редагувалось protefiks1959 в П'ят 27 лис, 2020 09:54, всього редагувалось 1 раз.
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:46
Re: Приватбанк
Ну так Приват известен тем, что, как и как мимниму еще один банк, учитывают кучу факторов при назначении лимитов. Интересно, они сейчас в УБКИ лазили или в этой куче не было рейтинга УБКИ.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 10:07
Спробував, 4 місяці, як померла людина
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Додано: П'ят 27 лис, 2020 10:43
Скорее всего лазили в УБКИ. 2 дня назад был рейтинг 408, сейчас 394. До этого в начале месяца было 462, после получения ВсеМожу и снятия сразу же всего лимита обвалилось до 401.
п.с. а в начале года у меня была только кредитка Привата с 38к и рейтинг 570.
п.п.с. ещё может быть Альфа повлияла на рейтинг, т.к. вчера увеличили лимит на Максимум с 22 до 34к.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:03
Striker
Ну так тогда даже просматривается объяснение действиям Привата.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:24
Re: Приватбанк
Вряд-ли там могут быть какие-то логические объяснения их телодвижениям по ОЧ, по крайней мере, я их не заметил.
ОЧ пользуюсь достаточно активно, имею 9 договоров под 20К суммарно, и там с доступным лимитом и максимальным платежом постоянно пертурбации, то снимут, то после оплаты очередной - восстановят.
Так, впрочем, было с самого начала, когда-то получил кредитку, налили тысячу, в тот же день решил сделать покупку по ОЧ в магазине - отказ, пять минут назад был лимит (проверял специально), да во время оплаты сплыл.
Кроме этого было ограничение по количеству договоров ОЧ (пять, кажется), если превысил - лимит в ноль опускают.
В общем, ОЧ штука удобная, но рассчитывать на неё сложно, в нужный момент может подвести.
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