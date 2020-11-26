Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:24

ingtrans написав: Striker

Ну так тогда даже просматривается объяснение действиям Привата.

Вряд-ли там могут быть какие-то логические объяснения их телодвижениям по ОЧ, по крайней мере, я их не заметил.ОЧ пользуюсь достаточно активно, имею 9 договоров под 20К суммарно, и там с доступным лимитом и максимальным платежом постоянно пертурбации, то снимут, то после оплаты очередной - восстановят.Так, впрочем, было с самого начала, когда-то получил кредитку, налили тысячу, в тот же день решил сделать покупку по ОЧ в магазине - отказ, пять минут назад был лимит (проверял специально), да во время оплаты сплыл.Кроме этого было ограничение по количеству договоров ОЧ (пять, кажется), если превысил - лимит в ноль опускают.В общем, ОЧ штука удобная, но рассчитывать на неё сложно, в нужный момент может подвести.