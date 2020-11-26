Вот вернут мне лимит по ОЧ, так сразу и продолжу нахваливать.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:53
Вот вернут мне лимит по ОЧ, так сразу и продолжу нахваливать.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:24
как перешёл в нафтогаз, то в шаблонах коммуналки П24 удалили не только киевгазэнержи, но и киевгаз.. и не получается создать платёж отдельно: Коментар від отримувача АТ Київгаз (розподіл природного газу).: Дані не виявлені
Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:44
Re: Приватбанк
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:29
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