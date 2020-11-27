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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8746874787488749
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:53

  Vorlon написав:Не верю - вы его только нахваливаете :lol:

Вот вернут мне лимит по ОЧ, так сразу и продолжу нахваливать. :D
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:24

как перешёл в нафтогаз, то в шаблонах коммуналки П24 удалили не только киевгазэнержи, но и киевгаз.. и не получается создать платёж отдельно: Коментар від отримувача АТ Київгаз (розподіл природного газу).: Дані не виявлені
Клаус
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:44

Re: Приватбанк

  Клаус написав:АТ Київгаз
вбивать по новой Код ЕГРПОУ 03346331
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:29

  Мизантрóп написав:
  Клаус написав:АТ Київгаз
вбивать по новой Код ЕГРПОУ 03346331

и ещё ОР... надпись я уже приводил
в чате банка - типа поменялись реквизиты... ну бред же
написал в Киевгаз, мож захотят разобраться
ну или буду раз в полгода платить на их сайте
попробовал вбивать новый ОР (от нафтогаза) - нихт
Клаус
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 21:00

  Клаус написав:как перешёл в нафтогаз, то в шаблонах коммуналки П24 удалили не только киевгазэнержи, но и киевгаз.. и не получается создать платёж отдельно: Коментар від отримувача АТ Київгаз (розподіл природного газу).: Дані не виявлені
Задайте вопрос на эл.почту Киевгасу: - как быть, и что делать дальше.
Я перешел и Луганскгаззбыта, по тилипону разъяснили , что и как, но как оно будет светиться в П24, еще не знаю
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 11:08

Re: Приватбанк

Шановні!
Нагадайте, будь ласка, стандартні обмеження на зняття готівки з карти ПБ в банкоматах ПБ (за один раз, за добу тощо).
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 11:32

  Sungsam написав:Шановні!
Нагадайте, будь ласка, стандартні обмеження на зняття готівки з карти ПБ в банкоматах ПБ (за один раз, за добу тощо).

макс.20к кожні 3 години.
KVV
 
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