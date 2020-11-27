Вот вернут мне лимит по ОЧ, так сразу и продолжу нахваливать.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:53
Вот вернут мне лимит по ОЧ, так сразу и продолжу нахваливать.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:24
как перешёл в нафтогаз, то в шаблонах коммуналки П24 удалили не только киевгазэнержи, но и киевгаз.. и не получается создать платёж отдельно: Коментар від отримувача АТ Київгаз (розподіл природного газу).: Дані не виявлені
Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:44
Re: Приватбанк
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:29
и ещё ОР... надпись я уже приводил
в чате банка - типа поменялись реквизиты... ну бред же
написал в Киевгаз, мож захотят разобраться
ну или буду раз в полгода платить на их сайте
попробовал вбивать новый ОР (от нафтогаза) - нихт
Додано: П'ят 27 лис, 2020 21:00
Задайте вопрос на эл.почту Киевгасу: - как быть, и что делать дальше.
Я перешел и Луганскгаззбыта, по тилипону разъяснили , что и как, но как оно будет светиться в П24, еще не знаю
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Додано: Суб 28 лис, 2020 11:08
Re: Приватбанк
Шановні!
Нагадайте, будь ласка, стандартні обмеження на зняття готівки з карти ПБ в банкоматах ПБ (за один раз, за добу тощо).
Додано: Суб 28 лис, 2020 11:32
Додано: Суб 28 лис, 2020 18:17
Re: Приватбанк
уже дважды попадался банкомат, который для карты привата рисовал - банкомат, мех устройство которое может выдать 3000 грн и точка, обратитесь в кассу отделения.
Но.... когда снимал с карты Форварда - молча выдал 7!!!! раз по 1000 грн и не пикнул.
20к за 3 часа - это как повезет.
Выводите "по цепочке" и снимайте с нескольких источников.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Суб 28 лис, 2020 18:27
Давеча в воскресенье, с утра после получения крайних %, разрыв депо, и 5 походов до банкомета через каждые 3 часа. В итоге полфонда было готово к употреблению
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