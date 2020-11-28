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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8747874887498750
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 08:22

После погашения одной части покупки на 917 грн вернулся лимит на Оплату частями. В общем, это было всего лишь временное неудобство в 4 дня.

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Striker
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 18:06

ктото встречался с ситуацией когда пенсионеру в привате отказываютя перевыпускать карту?
(у девочек в отделении высвечивается - "обратитесь в другой банк")
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 18:14

  uaprofi написав:ктото встречался с ситуацией когда пенсионеру в привате отказываютя перевыпускать карту?
(у девочек в отделении высвечивается - "обратитесь в другой банк")

Может лимиты на бесплатные карты?
Или "спец-пенсионер" (только для ощада)?
Biden's Laptop Matters
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 19:14

пук?
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